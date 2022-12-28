Girne bölgesinde Asya kaplan sivrisineği alarmı

Sağlık Bakanlığı, Aralık 2022 tarihinde Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde invaziv (istilacı) tür olan Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, morfolojik incelemenin, stereo mikroskop altında yapıldığı ve türe özgü-karakteristik ayırt edici özellikler fotoğraflanarak, kayıt altına alındığı belirtildi.

“Bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerekli”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince devam eden sivrisinek mücadelesinin, özellikle sivrisineğin görüldüğü bölgede titizlikle devam ettiği ve sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, ancak bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerektiği vurgulandı.

-“Sular haftada bir değiştirilmeli”

“Aedesler, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir” denilen açıklamada, saksı altlarındaki kaplar, süs havuzları, hayvanlar için suların, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanları olduğu ifade edildi. Açıklamada, yapılması gereken tek şeyin, bu suları haftada bir değiştirmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, vatandaşların, yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak, sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurguladığı kaydedildi.