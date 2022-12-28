banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
42 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
39 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
24 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
15 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
24 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
34 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
50 0
banner878

Girne bölgesinde Asya kaplan sivrisineği alarmı

banner476

banner825
Girne bölgesinde Asya kaplan sivrisineği alarmı
Sağlık Bakanlığı, Aralık 2022 tarihinde Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde invaziv (istilacı) tür olan Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, morfolojik incelemenin, stereo mikroskop altında yapıldığı ve türe özgü-karakteristik ayırt edici özellikler fotoğraflanarak, kayıt altına alındığı belirtildi.
“Bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerekli”
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince devam eden sivrisinek mücadelesinin, özellikle sivrisineğin görüldüğü bölgede titizlikle devam ettiği ve sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, ancak bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerektiği vurgulandı.
-“Sular haftada bir değiştirilmeli”
“Aedesler, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir” denilen açıklamada, saksı altlarındaki kaplar, süs havuzları, hayvanlar için suların, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanları olduğu ifade edildi. Açıklamada, yapılması gereken tek şeyin, bu suları haftada bir değiştirmek olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, vatandaşların, yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak, sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurguladığı kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.