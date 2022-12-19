Şimdi de tam güvenlikli 3 lu prize taktılar. Be baylar o fişte fazlalık dediğiniz toprak hattı çubuğu biraz fazla kalındır, hem kibrisli onu nere soracağını da iyi bilir
(Yusuf Özbil)
Bugün memlekette kronik hastaların kullandıkları ilaçlar bitti. Bulunamıyor! Ama meclistekiler ne yapıyor?! belediye seçimleri için geziyor. Bu memleket böyle yarı aksak gidiyorsa bu sadece iktidar yüzünden değildir, kimse kusura bakmasın! Gerçekten herşeyin miş gibi olmasından gına geldi!!
(Yetin Arslan)
Bugün MASDER’in etkinliğinde “Kültürel Miras Turizmi Nedir?” sorusuna cevap aradık. Akademisyen Ege Uluca Tumer bu konuda adeta ders verircesine çok güzel bir sunum yapıp imbikten süzülmüş bilgileri bizimle paylaştı. Ne yazık ki kültürel mirasımız ve ülke turizmiyle ilgili tek bir sorumlu(!) aramızda yoktu. Mağusa özelinde kültürel miras turizmiyle ilgili adeta HİÇBİR şey yapmadığımızı hatta yapılması gereken ne varsa tam tersini yaptığımızı bir kez daha hatırladık. Ortaçağın ve döneminin en büyük kale kentlerinden ve eşsiz bir Dünya Kültür Mirası olan kentimiz Mağusa’nın atıl durumuna bir kez daha isyan ettik!
(Okan Dağlı)
Maria Skoullou; kökleri ile bu adada bizden çok daha eski.
Kormacit’in en köklü ailesi, bir gün bile terk etmedi.
Yüzyıllardır…
Ama; o köyde zulüm, örtülü ya da açık hiç bitmedi.
Maria; doğduğu köye muhtar olamadı.
Seçim falan da kaybetmedi.
Seçime katılması “KKTC yetkili makamlarınca” uygun görülmedi.
Girne Kaymakamı…
Dışişleri Bakanlığı…
Bu kadar komik ve absürt.
Maria, “yahu siz kimsiniz ama?” Dese…
Milliyetçi nutuk sallayacak binlerce ”priz” asıllı var.
Demokrasi
İnsan hakları
Adalet
…..
Gönlümüzün muhtarı Maria…
Eminim bir gün mutlaka; mümkün….
(Hüseyin Ekmekçi)
Bazen aklıma deli sorular da geliyor. Güzel olanlar da gelmiyor değil...Mesela kurumunuzdan is yerinizden Hediye alacağınız yılbaşı gıda ürünlerini tabii ki!...İhtiyacı olmayan arkadaşlar topluca bir hayır kurumuna hediye etseler veya insanin kendi gücü oranında yardım etseniz olmaz mı? Biz bunu gerek şahsen gerek Bizim Köşem Market olarak yapıyoruz ..İhtiyaçlı kişileri de buluyoruz..Paylaşım güzeldir..
(Bülent Kılıçoğlu)
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