Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün Mağusa’ya yaptığınız ziyaret sırasında elinizde garga suyu ile çekilen fotoğraf çok dikkat çekti. Anlaşın siz de garga suyunu sevenlerden birisiniz. Afiyet olsun…



Sn. Ünal Üstel, partinizin hafta sonu yapılacak olan seçimlerde görünüş o ki bir belediyeyi daha bünyesine alma ihtimali yüksek. Ancak bir büyük belediyeyi kaybetmeniz ise kaçınılmaz gibi… Bol şanslar…



Sn. Erhan Arıklı, bugün itibariyle Ercan-Trabzon uçuşları THY ile başlıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah ilerleyen günlerde diğer hava yolları da bunun gibi illere uçuş başlatır.



Sn. Tufan Erhürman, CTP olarak hafta sonu gerçekleşecek yerel seçimlerde hedef olarak 18 belediyesinin herhalde en az 10 tanesinde başkanlığı almak olarak belirlediniz. Ancak bu zor gibi görünüyor…



Sn. İsmet Ezel, Mağusa bölgesinin en eski gazetecilerinden biri olarak bölgenizdeki belediyelerde başkanlığı kazanacak isimler konusunda size gelen bilgiler nedir? Yeniboğaziçi’nde yarış kimin arasında geçer?



Sn. Osman Cook, önceki gün yapılan Avcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulda yapılan başkanlık seçiminde yine başkan seçilerek 2 yıl daha bu görevi yürüteceksiniz. İnşallah artık yeni adımlar atarsınız…



