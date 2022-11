YALNIZ BALIK MI : Yerel bir gazetemizin manşetinde gördüm. "Balık fiyatları el yakıyor". Çok doğru da ..! Temel ,gıda maddeleri fiyatlarını incelemeye kalksak, elimiz de, cebimiz de, yüreğimiz de yanmaz mı ? Et, TAVUK, YUMURTA, hellim peynir, zeytin vs. fiyatlarına ne demeli ! Kontrol ve denetim de imkansız. Yiyebilenler, ağlaya sızlaya yiyecekler de, o hiç yiyemeyen insanlarımızı düşünen var mı ?ÇELİŞKİFİFA, Danimarka'ya üzerlerinde " Katar'da işçi ölümlerine dikkati çeken üzerinde Herkese insan hakkı" yazan formalar için, "Siyaset yok. Sadece futbola odaklanma var" gerekçesiyle izin vermemiş.O zaman adama sormazlarmı? " Rusya neden yok?"diye...Foto voltaik (solar) sistemlerle elektrik üretiminde teşvik uygulaması halen gerekli mi? Bire-bir mahsuplaşma, mevcut durumda yıllık olarak yaklaşık 100 milyon TL külfet yaratıyor. Bu külfetin diğer tüketicilere ödetilmesi yasal ve adil mi?Külliye inşaatına karşı çıkmayı, sırf bir bina inşaatına karşı çıkmak olarak görenlere acıyorum. Hiç bir şeyin farkında değiller... Yazık.TOHUM ATILMIŞTIR, AMA KOLAY OLMAYACAK BİR SÜREÇTEYİZ: Bir anda patlayan baskılar karşısında diplomatik bir manevrayı gerekli gören Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, “Semerkant Zirve sonucunda KKTC konusunda ayrı bir karar imzalanmadı. Özbekistan, özellikle devlet egemenliği, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konularında uluslararası hukuk normlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması söz konusu değil" diye konuştu... Siyasetçilerin siyaset oyunları içinde dediklerine ve yaratmaya çalıştıkları algılara değil, olgulara bakmalı... Türk Devletleri Teşkilatı’nın resmi internet sitesi https://www.turkkon.org/ adresinde KKTC’nin zirvede "gözlemci üye" olarak kabul edildiği bilgisi vardır ve bu bilgi zirve sonrası yayınlanan ortak bildiriye de "memnuniyet"le yansıtılmıştır.... KKTC'nin ve KKTC Türk halkının büyük Türklük camiası içinde bir varlık olduğunu baskılardan kaynaklanan hiçbir diplomatik atraksiyon ret edemez ve silemez... KKTC adına tanınma tohumu da atılmıştır ve bu tohum değişmekte olan konjonktürün kaçınılmaz ikliminde çimlenecek, yeşerecek, dal budak salacaktır... Tabii ki tüm bu baskılar karşısında bu süreç kolay olmayacaktır.. KKTC'de, Kıbrıs Türk halkının kalıcı güvenliği ve esenliği adına bu inançla mücadele verecek siyasetçi ve aydın kuşaklarına ihtiyaç vardır... Söz konusu olan her kültürün saygı duyduğu, duyması gerektiği güvence ve bağımsızlıktır... Bağımsızlığın kazanılması kolay olsaydı, Gazi Mustafa Kemal ateş hatlarında "Ya istiklal, ya ölüm" kararlılığını ilan etmezdi..