Sn. Ünal Üstel, partinize yıllarca hizmet eden eski belediye başkanlarından Fuat Namsoy’un bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıklaması size sürpriz oldu mu? Yoksa bunu bekliyor muydunuz?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Topluluğu’na gözlemci ülke olarak kabul edilmesi bizim için ne fayda sağlayacak? Bunu toplumla paylaşmanızda fayda var…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, bugün itibariyle ülke genelinde covid-19 aşısında yaş sınırlandırılması kalkmış durumda. Acaba bu hatırlatma aşılarına ilgi var mı? Zira birçok vatandaş tereddüt içinde…



Sn. Ziya Öztürkler, tapu işlemlerinin online yapılmaya başlayacak olması emlakçılar tarafından olumlu karşılandı. İnşallah bir aksama yaşanmaz ve vatandaşa hizmet verir…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, yarın gerçekleştireceğiniz cimnastik şöleni için bilet bastırarak federasyona katkı için satışa çıkarmışsınız. Acaba kaç bilet satmayı hedefliyorsunuz?



Sn. Derviş Kemal Deniz, dün paylaştığınız yazınızda tanınmamışlığın getirdiği sıkıntılar yanında, Vodafone Telsim’in haksız rekabet gerekçesiyle 4G ihalesinden çekilmesinin sıkıntısını dillendirmeniz dikkat çekiciydi.



