Geçenlerde kamuda 60 yeni hekim kadrolandı, ne de iyi oldu.

“Tam Gün Sağlık" konuşuluyor mu peki?"

En azından tam mesai..."

Yani biri hasta öğlen saat 3 ya da 4 gibi de "randevu" ile poliklinik hizmetini alabilmeli... İllaki sabah dokuzdan öğlen on iki buçuğa sıkışmadan...

Doktorla yüz yüze konuşacak zamanı bulabilmeli hasta…

“Senin ameliyatını dışarıda yapmamız gerekiyor, bunun karşılığı da beş bin euro’dur” diyen bir hekime bunun nedenlerini sorabilmeli…

Güneyde ne oldu?

Tüm devlet hastanelerinin çalışma saatleri öğleden sonrayı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Yurttaşlar 07.30-15.00 ve 15.30-18.30 saatleri arasında telefonla veya internet yoluyla uzman doktorlardan randevu alabilecekler.

Tüm uzman doktorların çalışma çizelgeleri de haftalık olarak internet üzerinden duyurulabilecek.

Bu!

(Cenk Mutluyakalı)



GÜNÜN MODASI : Giysi, kıyafet modasından bahsetmek değildir niyetim. Ülkemizde yaygınlaşan, salgın hastalığı halini alan, insanları, "hainlik ve Rumculukla" suçlamak, karalamak modasıdır. Belirli çevreler ve kişiler, kendi görüş ve hedeflerine uymayanları, acımaksızın "Rumculuk ve ihanetle" itham ederek karalıyorlar. Kimdir be bunlar ? Kendilerine birileri yetki mi vermiş, "vatansever, milliyetci vs. "hain, Rumcu" diye halkı bölsün diye ?

Bu , bir avuç halkın, yıllarca İngilizce ve Rumlara karşı verdiği kavgaları, mücadeleyi, kaybettikleri canları ve malları görseler. Yılmadan usanmadan Kıbrıs Türk haklarını, canlarını, mallarını nasıl koruduklarını, nasıl birlik, dayanışma ve işbirliği ile, nice fedakarlıklara katlanarak , şimdiki ortama ulaşıldığını inceleseler, bu halkın içinde Hain ve Rumcu olmadığını görecekler.

Sormak lazım, bunca yıllık kavgadan sonra Barış istemek, federal çözümü desteklemek , güven ve refah peşinde koşmak, evlatlarına yaşanabilir bir düzen hazırlamak, Hainlik-Rumculuk mu ?

EVET diyecek olanlardır bence hain. Rumcu demiyeceğim, çünkü bu halk asla Rumcu olamaz. Ya ne olur ? Milliyetci, yurtsever, Türkcü olur. Kendini süper milliyetci sanan, pozlara soyunan ve kendi düşüncelerine katılmayan, herkesi aşağılamaya kalkışan çıkarcılara, vurgunculara, köryiyici, ganimetcilere diyeceğim iki çift laf vardır. Bu küçücük toplumda, insanlar , kimlerin kim ve ne olduklarını biliyor. Fazla lafa gerek yok.

Ana hedef, güvenli, barışcıl bir gelecek için işbirliği, beraberlik ve dayanışma içinde hep birlikte yürümek olmalıdır.

(Özcan Özcanhan)



Eğitim Bakanımız yapmak istediğimiz yasal değişiklikleri hükümet adına yapıyorum diyerek doğruyu söylemiştir. Çünkü hükümet çok iyi bilir öğretmenin yasal haklarına saldırıldığı zaman öğretmen buna izin vermeyip tepki koyacağını. Bundan daha güzel gündem değiştirmek için fırsat olamaz. Ama keşke öğretmenlikten gelmiş sayın bakanımız buna izin vermeseydi. Sayelerinde olan yine öğrencilere olmuştur. Yazık.

(Niyazi Türkseven)



Okusaydın hanım kızım öğretmenlik. Öğretmen olup senda dünyanın en kolay mesleğini bu ülkede yapsaydın. Doğurup günde 2 saat vakit geçirmeye tahammül edemediğin çocuğunu ben günde en az 5 saat görürüm. Son teknoloji telefonlar/tabletler almayı, en yeni sezon ayakkabı kıyafet almayı marifet saydığın ama sana bişey anlatmaya çalışırken dinlemediğin yada çok konuşur başını şişirir diye şikayet ettiğin çocuğunu ben senden daha çok seve seve dinlerim. Evde öğretemediğin görgü kurallarını, saygıyı ben müfredat dışı da olsa öğretmek için çabamı seve seve gösteririm. Çocuğunun birçok şeyine senden daha hakimim.

(Sinem Ersoy)