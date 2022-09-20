Düzensizliğin sorumsuzluğun çıkarcılığın daniskası:

Ne yana, neye baksanız görebilirsiniz ; KKTC'de, düzensizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, çıkarcılık....almış başını gidiyor. Pahalılık, enflasyon, ihale usülsüzlükleri, kayırmacılık, partizanlık, eşe dosta, bol keseden tayinler, terfiler gırla.

Bir yanda da tırmanan cürüm, kadın -uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, vergi kaçakcılığı, mahkemelerde yığılan dava dosyaları.

Hükümet, ilgili bakanlar, danışmanlar, müdürler, müsteşarlar nerede ? Gece gündüz , mumla arasanız bulamazsınız.

Amerika, Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmış, Anastasiades, Kasulides New Yorkda ,ciddi temaslarda bulunuyormuş, yabancılar KKTCde kalan mallarını geri istiyormuş, AİHM de, TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRKLERİ ALEYHİNE YENİ DAVALAR AÇILIYORMUŞ, GÜNEY KIBRISTAKİ GAYRİMENKUL TÜRK MALLARI YAĞMALANIYORMUŞ...hiç umurunuzda değil. Anastasiades BM Güvenlik konseyine şikayetlerle dolu rapor sunmuş, Kasulides 20 devlet temsilcisi ile görüşmeler yapıyormuş, BM GENEL SEKRETERİ, GUDERRES, ANASTASİADES İLE , İZLENECEK YOL ANLAŞMASINA VARMIŞ.

Biz, sadece kendi kendimizi yemekle meşgulüz. Siyasi parti başkanı, bakan, başbakan yeme şampiyonluğuna adayız. Neden bu hallere düştük, düşürüldük diye soranınız yok mu ? Bizlerden sonrakileri, çocuklarınızı da mı düşünmüyorsunuz ? Bu günü gün edelim, yarına Allah kerim midir cevabınız ?

Öyleyse oturunuz yerinizde ve bekleyiniz, sihirli eller ! gelsin KKTCde herşeyi düzene soksun.

(Özcan Özcanhan)



Şimdi:

1- MİK başkanını hemen görevden al, ya da zaten kendi istifa etmeli

2- MİK Hemen “idari yanlış bir karar verdik” diyerek yasa dışı ihale iptalini ortadan kaldırmalı… (Başbakan padişah değil, tavır doğru, yöntem hukuki mücadeleye zemin yaratır”

3- KIB- TEK artık yakıt alımını “borsa fiyatı + taşıma” ücreti üzerinden yapmalı…

Siyaset de elini artık bu işlerden çekmeli…

(Hüseyin Ekmekçi)



KIB TEK MAFYASI: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı KIB TEK'deki mafyanın siyasetten güçlü olduğunu söyledi... Yok öyle değil... O mafya gücünü siyasetle ve siyasetçiyle iç içe olmasından alır...

(Ahmet Tolgay)



Uzun bir aradan sonra ülkemizde yeniden başlayan ve bu yıl Puma sponsorluğunda oynanan Kadınlar Futbol Ligi şampiyonluğuna ulaşan Mağusa Spor Akademisi'ni kutlarım.

Mağusa Spor Akademisi ve Gençlik Gücü kadın futbol takımlarımızın mücadelesini büyük bir heyecan ve keyifle izledik.

Bizlere, "evet, başarabiliriz" diyen ve mükemmel maçlar izleten tüm kadın futbolcu ve yöneticilerimizi yürekten tebrik ederim.

Kadınlar Futbol Ligi'nin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz…

(Fazilet Özdenefe)



E ne yapalım yani ABD Ruma silah satışını serbest bırakmış.

ABD silah tüccarı, satmak için üretir. Satacak tabi.

Esas olan onu alandır. Kime karşı almıştır?

yani bunu Rum toplumu düşünsün.Bos yere silaha para yatırmakla.

Tek bir Rumun aklından geçmez. Savas çıkacak ve Türkiye tarafsız kalacak. Peki 12 saat bu savaşa dayanabilecek mi?

Avrupa mı gelecek yardımına? Ukrayna’ya baksınlar. BM mi koşacak imdadına? Ukrayna’ya baksınlar.

Kimse kimse için savaşmaz artık sadece kınar.

Olan iki taraftan giden canlara, sönen ocaklara babasız kalan çocuklara olacak.

Kahrolsun sizin silahınızda savaşlarınızda

(Hüseyin Cumaoğlu)

