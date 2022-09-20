Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’e akaryakıt alımı için yapılan ihalenin sonuçlanmasına karşın ihalenin kamu vicdanını yaraladığı için iptalini istemeniz takdir aldı. Ancak bu ihalenin daha fazla uzamaması Kıb-Tek için faydalı olacaktır.



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin Pazar günü gerçekleşen kurultayında rakibinize ezici bir üstünlük sağlayarak yeniden başkan olmanız, partinizde size güvenin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Hayırlısı olsun.



Sn. Erhan Arıklı, Vergi-Sen üyesi çalışanların Bakanlık önünde eylem yaparak kapınıza molehiya bırakmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde molehiyaları alıp ayıklatmışsınızdır.



Sn. Dursun Oğuz, hayvan üreticileriyle yaptığınız görüşmeler sonucunda bir uzlaşı çıktı mı? Herhalde süt ürünlerine yeni bir zam kapıda olsa gerek. Zira maliyetler nedeniyle hayvancılar çok dertli.



Sn. Hasan Öztaş, aldığımız haberlere göre, yaklaşan yerel seçimlerde beklentilerin altında bir oy alabileceğiniz konuşuluyor. Bölge halkı tepkisini sandıkta verecekmiş.



Sn. Cenk Şeren, bölgeniz Mehmetçik’te belediye başkanlığına partinizden sizden başka aday adayı olması nedeniyle seçim öncesinde bölgenizde girmediğiniz partili kapısı kalmamış. Allah kolaylık versin diyelim.

