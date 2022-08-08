Yıllardır süren bu adaletsizlik sürdüğü sürece, Orta Doğu bir türlü rahat etmeyecek! Süper güçlerin (özellikle ABD'nin) İsrail'deki bu şiddeti hep görmezden gelmesi, ortaya çok kötü bir örnek çıkarmış durumdadır. Güç Politikalar bu adaletsiz havuzdan beslene beslene tüm dünyaya virüs gibi yayılmaktadır. En önemlisi küresel Adalet inancı zedelenmektedir. 1948'den beri devam eden Filistin trajedisine eğer el atılmaz ve bu talihsiz halkın devleti uluslararası hukukun içerisine çekilmezse İsrail şiddeti ara ara devam edecek ve oradaki bazı unsurların radikalleşme süreci ise kontrol edilemez bir hale gelecektir. Bu da virüs gibi tüm bölgeyi, halkları etkileyecektir..

(Mete Hatay)



Balı tutan parmağını daha iyi yalayabilsin diye daha çok vergi toplanmasını isteyenler var.

Daha çok maaş artışı alabilsinler diye…

“Vergi vermesinler” mi diyorum?

Anlamayanlara anlatayım bir daha…

Diyorum ki önce toplanacak vergilerin adil paylaşımını garantiye alalım. O vergilerin hayata dönüşünü planlayalım.

Önce dağılımını konuşalım verginin… Yüzdeliğini belirleyelim, toplanan paranın yüzde kaçı maaş olacak? Personel gideri ile hizmet ve yatırım payını belirleyelim, önce…

Tomografi alınmayacaksa hastaneye… Sınıflar yenilenmeyecek, paslı çeşmeler değişmeyecekse… Artırma sistemi yok diye denize akacaksa lağım… Vergiler bunların hiçbirine dönüşmeyecekse eğer…. Bürokratik oligarşi için mi kaynak büyüteceğiz?

“Özel İletişim Vergisi” niçin, internet teknolojisi hiç yenilenmiyorsa eğer… İlaç bulamıyorsak sağlık sigortası niye kesiliyor maaşlarımızdan?

Öyle değilse eğer…

Önce toplanan vergilerin ne işe yarayacağında uzlaşalım… Öyle lafla değil, somut… Adını koyalım… Verginin hayatlarımıza geri dönüşünü yazalım satır satır… Toplumsallaşsın önce bu gelir… Eşitsizliğe karşı bir formül yazalım… Tek tek üstüne gidelim sonra kaçakçının, arsızın, yalancının, hilebazın…

(Cenk Mutluyakalı)



Mağusa ve Girneliler…

Bölgeniz ekonomisine katkı sağlayan limanlarda oynanan oyuna dikkat…

Süslü püslü laflara kanmayın.

Yıllar önce Liman İşçileri Şirketi tarafından verilen hizmeti yapmak İÇİN adaya gelen Mısırlı bir işadamı vardı.

Kovalanmıştı resmen.

Liman deyip geçmeyin.

Her şey oralardan geçiyor.

Şimdi Liman İşçileri Şirketi ortadan kaldırıldı.

Girne limanındaki tüm faaliyetler Mağusaya kaydırılmak isteniyor.

Hacim büyütülecek.

Peşkeş çekilecek. İne kişiye özel adımlar.

İştakipçisi eski bakan gene devrede.

Kendi bakanken yapamadı, şimdi devreye soktu.

Herkes seyrediyor.

Bu ülkenin yarattığı ne kadar değer varsa, hepsi peşkeş için hazırlanıyor.

Yazık..

(Hüseyin Ekmekçi)



Çocuklarınıza zengin olmayı değil,mutlu olmayı öğretin.Böylece hayatları boyunca sahip oldukları şeyin fiyatını değil kıymetini bilirler.

(Hasan Karas)



Mekânların yeni "ekonomi ve tasarruf" politikaları...

92 TL'lik "Kahvaltı Tabağı"nda...

Tereyağı ya da kaymak yerine ucuz olsun diye margarin...

Kıbrıs Pastırması yerine ucuz olsun diye sosis, salam...

Peynir yerine ucuz olsun diye nor...

"Nutella" yerine sadece şekerden mamül içeriğinde bir miktar da kakao bulunan ucuz karışımlar...

Sonuç: Müşteri ve çalışan mutlu değil ama patron mutluysa sorun yok...

(Raif Uzkan)

