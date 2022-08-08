Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak hayatı ucuzlatacak adımlar atmanızda fayda var. Asgari ücretten vergi alınmaması değil diğer tüketim ürünlerinden KDV veya benzeri vergilerin alınması kaldırılmalı bizce…



Sn. Erhan Arıklı, son günlerde limanların özelleştirilmesi konusunu gündeme taşımaya başladınız. Anlaşılan o ki birileri limanlara talip. Ancak bu konuda iyice düşünerek özelleştirilmesinde fayda var. Havalimanı konusu en basit örneği…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Kültür Bakanlığı olarak her geçen gün faaliyetleriniz artırarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu çalışmaları yurt dışında da tanıtma faaliyetleriyle taçlandırmanızda fayda var…



Sn. Hasan Taçoy, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarıyla ilgili özel sektöre yönelik katkı konusunda çalışmalar ne durumda? Bu konuda özel sektöre katkı yapmakta zaman kaybedilmemesi gerek…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Festivali’nin 60. Yılı dolayısıyla davet edilen Suavi ve Edip Akbayram verdikleri konserlerle adeta bir nostalji yaşatmışlar. Bu arada stantlarda satılan ürünlerin pahallı olmasına karşın kaliteleri çok iyiymiş…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak Cumartesi akşamı Girne’de gerçekleştirdiğiniz ‘Akdeniz’de Bir İnci Jimnastik Şöleni’ çok güzel bir organizasyon olmuş. Devamını dileriz…



