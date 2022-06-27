4 günde ortalama yanabilecek her şey yandı. Zaten ortalama 20 bin civarı yanabilirdi. O da yandı. İnsanoğlunun caresizliği, doğaya karşı zayıflığı bir kez daha gün gibi ortada.

0nlarca helikopter, binlerce insan, yüzlerce tankerle 4 günde başaramadığımızı 4 dakikada, üstelik Haziran sonu yağan gök gürültülü bir yağmur başardı. Doğanın bize rağmen kendini korumasına seyirci olduk sadece . Yakan bizdik, söndüren gökler oldu. Böbürlenmeylim. Sadece Şükredelim, yakmayalım ve doğayı koruyalım. Gerisi lafı güzaf.

Ne demiş şair;

Yoktan da vardan da ötede

bir Var vardır.

Hep suç bende değil

beni yakıp yıkan bir nazar vardır

Sakın kader deme

kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş

göklerden gelen bir karar vardır.

(Özdemir Tokel)



Bizim kenetlenmemiz da, işbirliğimiz da, tek yürek oluşumuz da bu gadardı işte...

Yazık gerçekten yazık... 4 gün hep birlikte üzüntüden, dün akşam da hep birlikte sevinçten ağlamamış gibi bu gadar çabuk unuttuk yaşananları ya helal olsun bize da...

(Ahmet Vamık)





Bir tek dileğim bu güzel adamızı , yöneten baştakilerin ders ve önlem almasıdır . oldu bittikten sonra ağlamak nere yarar . !!! (yangın helikopteri ve uçakkkkkk ) istiyorukkkkk.

(Mustafa Biran)



Bir söz vardır camilerin üzerine dikilen ilk paratoner din ile bilim arasındaki tartışmayı bitirmiştir. Eşrefi mahlukat olarak görürüz kendimizi yani korunan kollanan ama insan kendi önlemini almazsa işi yaştır. Japonya bunu idrak etti ve depremlerle yaşamayı öğrendi ekseriyetinin inancı yoktur inancı olanlar da şintoist ve budistir. Eski Türklerin inancına göre de Gök Tengridir yangına yağmuru yağdıran. Bizim dinden gelen bir kadercilik inancımız vardır yani bu yangının zaten olacağı vardı sorumlu aramaya gerek yok sonucu çıkar Türkiye'de de olan budur. Gerçi Kuranda bu konuda çelişkiler var hem başınıza gelen herşey Allah'tandır yazar hem kötülükler sizdendir der. Dün akşam yangına yağmuru yağdıran doğa olayı dışında bir güç ise minnettarız, doğaya da minnettarız. Genel olarak dünyaya müdahale etmeyen bir Tanrı var aslında var ise. Dünyada o kadar büyük felaketler olurken, çocuklar açlıktan ölürken yapılan dualar karşılık bulmaz da bizimkiler mi buldu. Yagında mücadale eden herkese iyilik saģlık dilerimTanrı onlara iyilik sağlık versin. Geçmiş olsun bir daha olmasın Kıbrısım.

(Gökhan Öztürk)



Sosyal medyada hastasıyım

Hastahanede kolunda serum “bu da geçer” yazıp neyin geçeceğini yazmayanlara

Profilini karartıp “başımız sağolsun” deyip kimi kaybettiğini yazmayanlara

Yer içerken “efsaneler buluştu” paylaşımı yapıp neyin efsanesi olduklarını yazmayanlara

Siyasilerle fotoğraf paylaşıp “yürü de kim tutar seni” yazan ancak nereye yürüdüklerini yazmayanlara

Birinin fotosunun altına “adam gibi adam” yazıp niçin adam olduğunu yazmayanlara

Meyhanede iki tane içtikten sonra ekip “şampiyonlar ligi” yazıp aslında BTM 2. Lig olduğunu yazmayanlara

Teknik direktörün fotosuna “imparator” yazıp adamın hiç şampiyonluğu olmadığını yazmayanlara

“Herkes bildiği işi yapsın” diye laf sokarken kendisinin ne iş yaptığını yazmayanlara

Hastahaneyi paylaşıp üç gün süren “geçmiş olsun” mesajlarından sonra “ben iyiyim arkadaşı getirdim” yazanlara

Başka?

(Songuç Kürşad)

