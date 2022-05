Galibam da yanlış yaparık

Eylemlerin biri elçilik, diğeri Meclis gancellisinin önüydü..

Şimdi gelin hayal kuralım;

Mesela, eylemlerin biri polis genel müdürlüğünün, diğeri de başsavcılığın önünde olsaydı..

Onlarca siyasinin içinde olduğu bilinen kriminal olayların neden sonuçlanmadığının hesabı sorulsaydı..

Bu toplumsal baskı sonucu başsavcılık ve polis harekete geçseydi..

Jet raporu failleri, Ersan Saner videosu failleri, Koopbank’ın usulsüz kredi failleri, ada pas soygunu failleri, Kıb-Tek soygunu failleri.. Lefkoşa Belediyesini soyanlar ve onlarcası.

(Daha eskilere gitmiyorum çünkü onların hesabının sorgulaması gereken ,başsavcı ve polis genel müdürleri, dairelerinin kira gelirleri gaylesi ile havuzlu villalarında güneşlenerek emekliliğin tadını sürerler..)

Kısacası Sayıştaylığın raflarında olan kriminal olaylar sonuçlansaydı,

Şimdi meclis onurlu, şerefli ve çivi gibi dik duran siyasilerle dolu olurdu..

O yüzden dostlar, hala da asil sorunu nerde olduğunu sanki bilmiyormuşuz gibi geldi bana .

Sizin bağımsız olduğunu savunduğunuz ve Erdoğan laf ettin diye destek mitingi yaptığımız o Dikilitaştaki mahkemeler var ya, ahha memleketteki hastalığın ilacı tam da ordadır..

Birileri siyaseti maskaralığa çevirdiyse , bağımsız kurumların görevini yapmıyor olmasından dolayı mı dır acaba ?...

(Ediz Uzun)





Eylemlerden bir tanesi haddini çok aştı diye düşünüyorum.. Türkiye ile bağlar geçici bağlar değildir. Şu an oradaki mevcut iktidarın yarattığı sorunları tamamıyle bir ülkeye bağlamayı doğru bulmuyorum.. Evet müdahaleleri kimse savunmuyor, savunamaz da bu konuda hemen hemen kimse aksini düşünüp iddia etmiyor ama "isgalci" tabirini kabul etmek te olası değil.. Provokatif eylemlerle bir adım değil yol almak aldığımız adımı da kaybederiz..

(Bala Kayadelen)



KKTC 'de ve bölgemizde 23 Nisan protokol ile Lefke Karadağ stadında ve tüm ilkokullarda, 20 Temmuz, 16 ağustos ve 30 ağustos Lefke Atatürk anıtında resmi törenler, 29 ekim törenle, 15 kasım törenle, yani törenin önem ve anlamına göre kutlanırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı neden günün anlam ve önemine göre kutlanmıyor. Adı üstünde Gençlik ve Spor bayramı Atatürk ün gençlere armağan ettiği bir gün. 5-6 yıl önce Lefke Karadağ stadında Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi okullarının öğretmenleri eşliğinde iki okul öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerde hem öğrenciler, hem aileleri, hem okul müdür ve öğretmenleri ve halk coşkulu bir şekilde bu töreni kutluyorlar ve bizlerde gururlanıyorduk. Son 5-6 yıldan bugüne kadar bu törenler Karadağ stadında yapılmaz oldu ve törenler Atatürk anıtında ve çarşı merkezinde şölen şeklinde kutlanmaya başlandı. Buna da şükür dedik bu yıl bu şölenlerde ortadan kaldırıldı ve yalnızca Atatürk anıtına çelenk koyma bir konuşma yapma ve iki şiir okunma ile tören yapıldı. Atatürk ün gençliğe armağan ettiği bu gün daha görkemli kutlanmalıdır. Neden bu tören bu kadar basite indirgendi bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Her törenin bir anlamı vardır ve her tören o anlamda kutlanmalıdır.

(Gürsel Karagözlü)





HP parti meclisi “meclisten istifa” kararı aldı.

Kudret Özersay kendi kariyer planını yapıyor.

Ayşegül Baybars ve Jale Refik istifa etmeme eğiliminde. Partiden ihraç edilecekler, bağımsız devam etmeyi göze aldılar.

Gerekçeli istifaları bekliyoruz.

Kişisel görüşüm, bu tabloda istifa edilmemesi ve güçlü bir muhalefetin mecliste olası anti- demokratik yasaların engellenmesi yönünde…

Ara seçim olsa da tek vekil için olacak.

Aritmetik de değişmeyecek…

(Hüseyin Ekmekçi)