Sn. Ünal Üstel, ilerleyen günlerde gençlerin önünü açmak ve ülkede kalmalarını sağlamak amacıyla düşük faizli krediler vereceğinizden söz ettiniz. Bunun için kaynak nereden bulunacak?



Sn. Olgun Amcaoğlu, ilerleyen günlerde gerek Güney Kıbrıs’ın gerekse Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlayacak olması ülkemiz adına önemli bir gelişme olacak gibi. Siz ne dersiniz? Ülkemiz ilerleyen süreçte doğalgaz zengini olacak herhalde.



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak bu yaz beklenen turist sayısı hedefiniz nedir? Türkiye dışında ülkeye gelmesi beklenen 3. ülke turistlerinde herhalde önemli bir artış bekliyorsunuzdur.



Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak sine-i millet kararı almanıza karşın, sizin dışınızdaki vekillerin Meclis’ten istifa etmeyeceği bildirildi. Bu durumda sine-i millet söz konusu olur mu?



Sn. Mehmet Adahan, Vadili’de geçtiğimiz gün yapılan İzcilik Kampı etkinliği oldukça güzelmiş. Kampa Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin yapmış olduğu ziyaret izcileri herhalde daha da motive etmiştir… Bölgeniz içinde güzel bir faaliyet oldu.



Sn. Hakan Törehan, Miracle Değirmenlik Kulübü’nün yeniden Süper Lig’e yükselmesinde sizin başkan olarak oldukça büyük bir çabanız olduğunu görmezden gelemeyiz. Bu nedenle başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. Başarılarınız daim olsun.

