Yoook...

Bu kadar da olmaz.

Ne kadar bencil ve çıkarına düşkün bir topluluk olmuşuz.

Benzin pahalı olacakmış diye, dün gün boyu benzincilerin önünde 100’lerce araba kuyruklar oluşturdu, trafik tıkandı, ulaşım felç oldu.

Neymiş, depoyu dolduracaklarmış!

Bir depo benzin parası ile kim zengin oldu ya da kim fakir?

İnanılır gibi değil.

(Ülker Fahri)



Öncelikle belirtmek isterim ki ; cezaevi tarihinin en zor döneminden geçmekteyiz. Bu zorlu süreç içerisinde cezaevi çalışanları her zaman olduğu gibi yine üzerlerine düşenin çok üzerinde bir gayret sarfetmektedir! Her ortamda cezaevi çalışanlarını acımasızca eleştiren, cezaevi ile ilgili hiç bir bilgiye sahip olmadan, fikir yürütme cüretini gösteren, oturdukları köşeden cafcaflı yazıları ile kamuoyu oluşturan, hem hakkında yazı yazdığı kişilerin, hemde görevlerini tam laiki ile yapan kendi meslektaşlarının haklarını gasp eden üç , beş haram yiyici ye buradan sesleniyorum! Ahkam kestiğiniz güvenli koltuklarınızdan kalkın ve cezaevine gelin! O her fırsatta alaşağı ettiğiniz gardiyanın ne koşullar içerisinde, sesini soluğunu çıkarmadan, taktir, alkış beklemeden nasıl görev yaptığı hakkında bir bilgi sahibi olursunuz belki!

(Özgür Edebali)



Ahlaki temellerden yoksun, ahlaki değer yargılarının süzgecinden geçmeyen bir siyaset, küresel skandallar dizisinde rüşvet, şantaj, hırsızlık ve yolsuzluk ile karşılık bulmaktadır. Devletin bir çok organında ortaya çıkan bu yozlaşma ve bozulma tüm iş ve meslek alanlarına yayılarak, toplumun demokratik temsiline olan güven duygusunu maAlesef zedelemektedir. Umarım bundan sonraki süreç toplumun siyaset kurumuna güven duyabileceği bir yapı içerisinde şekillenir.

(Emrah Yeşilırmak)



Defa defa kendimize tekrarlayalım:

Sorunlarınızla başbaşayız…

UBP’lisi de, CTP’lisi de, HP’lisi de, DP’lisi de, TDP’lisi de, YDP’lisi de…

Bu sorunları ya biz çözeriz, ya da çözülmeye devam ederiz… Şimdi dibe vurup vurup, yine dibe vurmakla meşgulüz…

Çünkü makam tutanlar bu ülke insanını sevmiyor. Herkes “tespit yapmakla” meşgul…

(Hüseyin Ekmekçi)



Mağusa, İskele ve Boğaziçi İmar Planı, plancılarımızın hazırladığı plan darmadağın edilerek, Müteahhitler Birliği tarafından tekrardan hazırlandı. Halka sunulan plan ile şu anki plan arasında çok büyük farklar var. Ve Planı birleşik kurulda Belediyeler oybirliği ile onayladı. Yani CTP, HP, TDP vb. meclis üyeleri ve maalesef ki hala o koltukta oturan işbirlikçi belediye başkanları bu planı oybirliği ile onayladı. Ve bu ülkenin Şehir Plancıları resmi yollardan bu plana ulaşamıyor hala. Bundan yaklaşık 1 ay önce Turizm Bakanı danışmanı Bülent Arkın’nın planı ilk önce şehir Plancıları görecek yalanına rağmen. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıntılara ulaştıkça Mağusa, İskele ve Boğaziçi’nin devlet ve müteahhitler birliği işbirliği ile nasıl içine edildiğini anlatacağız.

(Merter Refikoğlu)





200 baz puan.. hayırlısıyla kötü günler bitti, şimdi daha kötüye başlıyoruz..

Kemerlerimizi takalım. Gerçi artık takmasak da olur.

(Aral Moral)





Yarım sterlin: 6,55, yarım euro: 5,52 yarısı bile can yakar! Çözüm belli ama nerde o irade ! Zamanında Kıbrıs Lirasından vazgeçen vizyoner arkadaşları saygıyla selamlıyorum!

(Hamit Sakallı)