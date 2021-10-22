Sn. Ersan Saner, ortaya çıkan müstehcen video görüntüleriniz sonrasında istifanızı vermemeniz şaşırttı. Böyle bir video Avrupa ve uzak doğu ülkelerinde ortaya atılmış olsa siyasiler anında istifa edip halktan özür dilerlerdi.





Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık olarak 40 gün geride kalmasına karşın öğretmen eksiklikleri devam ediyormuş. Özellikle orta eğitimde yaşanan öğretmen eksiklikleri öğrencilerin motivasyonunu düşürüyor.





Sn. Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nde neredeyse mahkumların yarısına yakını koronavirüse yakalandı. Ancak bulaşın bu kadar ileri gitmesinin belki faydası olur. Bu arada mahkumlara af konusu acaba gündeme gelecek mi?





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, parti olarak bir hafta sonra gerçekleştirilecek olan kurultay öncesi yaşananlar ortamı germiş olsa da, partilileriniz duyarlı hareket ediyor. Hatta gençlik örgütleriniz bu konuda öncülük bile ediyor. Kolay gelsin.



Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi’ne son günlerde önemli isimlerin katılımı dikkat çekici. Geçtiğimiz gün Serhat Kotak’ın dün ise eski belediye başkanlarından Beyazit Adalıer’in partinize katılmış. Hadi hayırlısı olsun…



Sn. Mustafa Zurnacılar, önceki gün yapılan Birleşik Kurul toplantısıyla birlikte Gazimağusa, YeniBoğaziçi ve İskele İmar Planı onaylanmış. Umarız bu İmar Planı bölgenin daha da betonlaşmasına vesile olmaz.

