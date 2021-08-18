Düğün düğün, kahve kahve gezen Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir zahmet pandemi merkezine de uğrasın. Öyle arabanın içinden bir seyretsinler, ama sabah... Ama en az 3 saat. Görsünler ülke insanını. Belki biraz canları yanar. Bu umursuzluk, ülke insanını görmezden gelme nedir arkadaş?

Pandemi yönetiminde “temaslı” kalmadı. Direk sürü bağışıklığına geçtik. Kimse temaslısını söylemiyor, ekipler tüm gücü pozitif hastaların yakınlarına ve gelen şikayetlere harcıyor. Vatandaş ise, direk rahata erdi, zira ne denetim var, ne ceza

Sağlık çalışanları “dibelik” yalnız bırakıldı. Sağlık Üst Kurulu uluslararası gelişmeleri de takip ederek yeni kurallar açıklıyor. Sonuç? Ortada ne polis var ne belediye denetimi. Polis pozitif hastaya cezai işlem uygulamıyor, mekanlar denetlenmiyor, saldım çayıra, Mevla’m kayıra

Sağlık Bakanlığı başarısız mı? Rakamlara bakarsanız evet, hasta yönetimine, tedavi, aşı, pcr oranlarına bakarsanız başarılı. Unuttuğumuz şey, “kolektif çalışma…” Dün 199, bugün 200, bu kafayla yarın 300. İzahı kalmadı, üzülüyoruz, mizahı da olmaz

(Hüseyin Ekmekçi)







Bir usta bir memleket!!!

17 Ağustos, tam 1 ay önce Maliye Bakanlığına, federasyonların devlet katkı paylarının dağılımındaki ayrımcılığın sebebini sorduk. Tam 1 aydır ne cevap alabildik, ne de birisi bize tatmin edici bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Bizler federasyon başkanları olarak özelde kendi spor camialarımızı , genelde spor ile uğraşan insanları temsil etmek için seçiliyoruz. Bizleri yani camialarımızı ötelemek, bizlere zurnanın son deliği muamelesi yapmak, temsil ettiğimiz zümreler düşünüldüğünde kimsenin haddi değil!!!

Bizlerde kendimizi o duruma düşürtmeyiz!!!!

17 Haziran tarihinde yazılmış olan çekler halen bugün, hangi hakla kasada kilitli tutulur , böyle keyfi nasıl davranılır , bu soruları gerekirse muhataplarına yargı yoluyla soracağımızın bilinmesini isterim. Çok yakında federasyonlar olarak yargı yoluyla hakkımızı arayacağız!!!

(Hasan Gazioğlu)



Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren firmamızda atölyemizin içine endüstriyel mutfak kurduğum 3 yıl öncesine dayanır. Kendi sektörümde adada ilkti. Herkesten onlarca negatif yorum aldım. Bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını, çıldırmış olduğumu, deli olduğumu söylediler bunların işe yaramayacağı yorumları yapıldı ve personele değer vermemek gerektiğini, onların gözünü açmamam gerektiğini tembihlediler. 2 aşçı çalıştırıp (gündüz ve akşam olmak üzere), kliması ve havalandırması olan tertemiz bir mutfakta personeline öğlen ve akşam yemekleri vermek, bunların tam menü yemekler olması (ana yemek, pilav, salata, cacık yoğurt, tatlı, içecek, turşu), en kaliteli malzemeler ile yapılması elbette kolay değildir, hatta çok zordur. Kolay olduğunu da hiç bir zaman iddia etmedim fakat doğru olduğuna inandığım insani değerlerimden de hiç vazgeçmedim. Gelinen noktada sanayide bir çok firma mutfak yapmaya başladı. Çok mutluyum, hepimiz çıldırdık ve deli olduk

(Şule Topuz)



Düşünemiyorum Afganistanlı kadınların hissettiklerini. Nasıl korkuyorlar nasıl çaresizler.. nasıl bir karanlığa terk edildiler.. Öyle üzgünüm ki..

O kadınların sesi olmalıyız. Bu nankör dünyada ikiyüzlü politikaların kurbanı hep masumlar oluyor!!

(Bala Kayadelen)







74 dönümlük oyuk

Tarih 3 Ağustos 2021 Salı... Teknede gidiyoruz. Betonlaşan Girne'nin fotoğraflarını çekiyorum. Bir ara, betonların arkasında dağdaki bir oyuk gözüme takılıyor. Hemen basıyorum deklanşöre. Sonra çektiğim fotoğrafı büyüterek inceliyorum.

GKK'nın Maliye Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'nın Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'ne, onların da GKK'dan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Ltd'e 49 yıllığına kiralanmak üzere devrettiği milyonlarca sterlin değerindeki 74 dönümlük arazi bu! Ordu mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltmek için 105 dubleks konutlu, restoranlı, havuzlu bir site yapımı için inşaatın sürdüğünü fotoğrafı büyütünce görüyorum.

Ganimet sarhoşluğu sürüyor hâlâ!!!

(Yıltan Taşcı)







Hasta olduğunda doktora gidenler, aynı doktor "AŞI OLUN" dediğinde doktoru düşman görüyor. Yahu sana "AŞI OL" diyen doktor kendisi de aşı oldu. Hala daha neyi sorguluyorsun acaba?

(Derviş Atakan)

