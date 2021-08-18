banner583
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
41 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
15 0
 
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
67 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
30 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
37 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, ani Türkiye ziyaretinizin sebebi mali konularda çıkmaza giren hükümetinize destek arayışı mı yoksa yaklaşan kurultay nedeniyle destek arayışı mı?
 
Sn. Kutlu Evren, ülkede yapılaşma son sürat devam ediyor. Özellikle apartman tipli daire yapımı hız kesmeden devam ediyor Acaba bu konuda İçişleri Bakanlığı nasıl bir denetim mekanizması kurdu? Herhalde Bakanlık personeliyle bu iş çözülmüş değildir.
 
Sn. Erhan Arıklı, Teknecik için ülkeye tankerlerle akaryakıt taşıma çözüm olmayacağını siz de biliyorsunuz. Bu nedenle ihalenin sonuçlandırılarak kaliteli bir akaryakıtın alınması şart. Kolay gelsin.
 
Sn. Koral Çağman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısı öncesinde tarafların uzlaşısı için gereken diplomasi örneğini gösterdiğinizi umuyoruz. İnşallah bugün her iki tarafı da memnun edebilecek bir sonuç çıkar.
 
Sn. Ali Oraloğlu, takımınız MTG’nin yıldızlarına nazar değdi herhalde. Daha sezonun hazırlık aşamasında sakatlıkların başlaması üzücü. İnşallah erken zamanda toparlarlar.
 
Sn. Fuat Topaloğlu, taşımacılar olarak fiyat ayarlaması konusundaki beklentiniz inşallah dikkate alınır. Zira okullara öğrenci taşınması için taşımacılara büyük ihtiyaç duyuluyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.