Sn. Ersan Saner, ani Türkiye ziyaretinizin sebebi mali konularda çıkmaza giren hükümetinize destek arayışı mı yoksa yaklaşan kurultay nedeniyle destek arayışı mı?



Sn. Kutlu Evren, ülkede yapılaşma son sürat devam ediyor. Özellikle apartman tipli daire yapımı hız kesmeden devam ediyor Acaba bu konuda İçişleri Bakanlığı nasıl bir denetim mekanizması kurdu? Herhalde Bakanlık personeliyle bu iş çözülmüş değildir.



Sn. Erhan Arıklı, Teknecik için ülkeye tankerlerle akaryakıt taşıma çözüm olmayacağını siz de biliyorsunuz. Bu nedenle ihalenin sonuçlandırılarak kaliteli bir akaryakıtın alınması şart. Kolay gelsin.



Sn. Koral Çağman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısı öncesinde tarafların uzlaşısı için gereken diplomasi örneğini gösterdiğinizi umuyoruz. İnşallah bugün her iki tarafı da memnun edebilecek bir sonuç çıkar.



Sn. Ali Oraloğlu, takımınız MTG’nin yıldızlarına nazar değdi herhalde. Daha sezonun hazırlık aşamasında sakatlıkların başlaması üzücü. İnşallah erken zamanda toparlarlar.



Sn. Fuat Topaloğlu, taşımacılar olarak fiyat ayarlaması konusundaki beklentiniz inşallah dikkate alınır. Zira okullara öğrenci taşınması için taşımacılara büyük ihtiyaç duyuluyor.

