Lefkoşa, Yenikent, Akkent Sokak’ta sıradan bir akşam:

Ortalık sessiz sakin. Saat 22.15 civarı!! 10 yıldır bu sokakta yaşıyorum. Nezih insanların yaşadığı saygılı bir sokak!! Balkondaki çiçek ve sebzelerimi suladıktan sonra, oturdum bir şeyler okuyorum…

Sokak aydınlık, balkondayım.

Yalnız yaşayan, orta yaşlardaki karşı komşumun müstakil evinden garip sesler geliyor. Yabancısı olduğum uğultulu ve boğuk bir ses, içerden geliyor. Sonra kızgın, öfkeli ve bağırtı halini aldı ses.

Ama yine tanıyamadım. Çünkü genelde çok sessiz ve sakin bir kadıncağızdır.

Tepki de veremiyorum!! Aşina olduğum bir ses değil, durum da öyle.

Heralde ya yabancı birileridir dedim. Ya da birilerini telefonda öfkelendirmişler o yüzden bağırıyordur diyorum. Bu durum toplasan 40 saniye sürüyor. Sonra bağırtı ve yardım çığlığı sokağa taştı!!

Birinin patırtıya uzaklaşan ayak seslerini duydum.

Ayağa kalkıp baktığımda karşı komşum Sibel ablanın verandasında çırpınışını gördüm.

O şaşkınlıkla “abla n’oldu” derken genç iri yarı Afrikalı birinin evine girdiğini.

Kanepede uzanırken yastıkla kendisini boğmaya kalkıştığını, telefon ve çantasının kaybolduğunu söylerken!!

Ben zaten çoktan aşağıdaydım!!!

Polis çağırdım vs.

Bu arada koskoca sokakta bu yardım çığlığına benden başka kimseler tepki vermedi.

Bu kadar mı umursuz olduk.

Nedenini bilmiyorum!!!

Özellikle bahçeli müstakil evlerde yaşayanların daha dikkatli olmalarını öneririm.

Zira, zor ve aç günlerin ayak sesleri mahallemize kadar indi/geldi!!

Kıbrıs, güzel, sakin, hırgürsüz, can korkusu olmayan bir yerdi.

Bırakın öyle kalsın!!

Mesarya’da köyde doğdum büyüdüm ben.

Arka bahçe kapımızın kilidi vardı, anahtarı yoktu. Hiç kilitlenmezdi!!

Yaz geceleri bahçede veya damda yarardık.

Yaz geceleri kapılar, pencereler açık uyurduk.

Malımız/mülkümüz ayan beyan ortada dururdu.

Kimse kimsenin varlığına dokunmaz; güven içinde yaşardık.

Çoluk çocuk gece yarılarına kadar sokaklarda döküm saçım oynar, zarar görmezdik.

Adaya girişlerde, cebinde kaç para var ve nerede, kimde kalacaksın diye sormak çok zor değil!!

İster Türkiye’den, uzak Asya’dan, Afrika’dan veya Avrupa’dan olsun, sorgulayarak adaya alın!!

Kontrolleri sıkı tutmak zul değil!!

Kıbrıs’ıma kıymayın!!

(Candaş Özer)









Marketler Birliğinin "Kuzey Güney'den daha ucuz" araştırma ve açıklaması sonucu bir rahatladık, bir rahatladık, sormayın gitsin.

Cebimde fazladan para bile çıktı ansızın, 15 lira ama idare eder.

Bir da maaşlar konusunda araştırma yaparlarsa da bizim tarafın gene fazla çıkar, goyacak yer bulamayacayık paraları.

(Cenk Özdağ)





İnsanoğlunun canice icat, buluş ve bunlara bağlı ilerleme egosuna karşın, doğanın intikam alışını gözlemliyorum sadece!

Ve merak ediyorum.

Kim galip gelecek?

Bence doğa!

Çünkü kimseyi ayırmıyor!

(Sevdiye Gökaydın)





Kuzey Kıbrıs Tanker Cumhuriyeti... Hamasetle yürür, yetenekli siyasetçilere ihtiyaç yoktur; süslü ve içerisinde Türkiye geçen cümleler kurmak, Anadolu insanının parasını söğüçlemek esastır. Sorsan onlar vatansever milliyetçi...

(Hüseyin Ekmekçi)





Yani bu açıklama nedir?

Euro 3 iken bizim bir sürü marketimiz gidip ordan alışveriş yapıp rafına koyardı. Onların suçu mu bizim meşhur Türk liramız her gün değer kaybediyorsa. Sanki da gidip o taraftan bişey alacak gücümüz kaldı.

100 binlerce kişi fahiş fiyatlardan şikayetçi ama siz marketçilere göre fiyatlar normal. Bu kadar kişi yanılıyor. Gazzıklamaya devam.

(Yusuf Yıldızev)



Şubat'ta aşı olduğumda yurt dışına çıkabilmek için bize verilen aşı kartlarının tanınmayacağını ve seyahat etmek için önümüze bir sürü engel çıkartılacağını öngörmüştüm. Defalarca sorduk bu kartlar geçerli mi değil mi? Kimse yanıt vermedi. Şimdi dünyaya bağlanmak için kırk takla atıyoruk.

Keşke ilk günden atsaydık bu taklaları. Ama nerede bizim yöneticilerimiz öyle vizyon öngörü..

(İrfan Gündüzler)