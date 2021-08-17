Sn. Ersin Tatar, ülkemizde son günlerde artış gösteren pozitif vaka sayılarına karşı dün yaptığınız açıklamanızda değindiğiniz gibi aşılanma şart. Umarız halkımızda bunun bilincine varır. Zira güneyde aşılanma oranı yüksek olduğu için vaka sayısı gerilemekte.





Sn. Ünal Üstel, vaka sayılarında artış dikkat çekici seviyede. Bu arada birçok vatandaş test sonuçları konusunda sıkıntı yaşıyor. Bunun sebebi gerek laboratuvarlarda çalışanlar gerekse sahada çalışanların yorulmuş olması olabilir.





Sn. Dursun Oğuz, son günlerde işletmelere gönderilen res-en vergiler oldukça yüksekmiş. Anlaşılan Maliye kasasının dolması için vergi silahına sarıldı. Ancak bu yöntem geri tepebilir.





Sn. Ahmet Soyalan, geçtiğimiz akşam bir polisimizin uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle tüm polis teşkilatına geçmiş olsun diyoruz. Bu olay bir kez daha gösterdi ki polislerimizin silahlı olmasına rağmen eskiden yaşanan olaylar nedeniyle uyarılardan dolayı bu silahlarını kullanamıyorlar. Bu duruma bir çözüm getirmenizde fayda var.



Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, biz de tespitinize katılıyoruz. Gerçekten de birşeyler yanlış gittiği için pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu belki de hızlı testlerden de olabilir.



Sn. Deniz Fahri, bu yıl ralli şampiyonasında elde ettiğiniz sonuçlar şampiyonluk için iddialı olduğunuzu gösteriyor. Bundan sonraki yarışlar için bol şanslar diliyoruz.

