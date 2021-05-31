Sn. Ersan Saner, yeni alınan kararlara göre turizmde açılımın başlayacak olması yerinde ancak geç kalınmış bir karar. Bu arada sokağa çıkma yasağını artık tümden kaldırma zamanı gelmiştir bizce.





Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde çift aşılı ve PCR testleri yapılmış turistlerin otellere kabul edilmesi turizm sektörü için bir can suyu olacak. Ancak ilerleyen günler için iyi pazarlama yapmak gerek.





Sn. Kutlu Evren, son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan yeni vatandaşlar yapılacağı konusunda kamuoyuna daha detaylı bir açıklama yapmanız şart. Aksi takdirde iş daha da büyüyecek.





Sn. Erhan Arıklı, önce tüp gaza daha sonra ise akaryakıta yapılan zamlar vatandaşın moralini iyice bozdu. Bu yapılan zamların piyasaya yansıması daha fazla zam olacak. Umarız bu zamlar kısa sürede geri alınır.





Sn. Sibel Tatar, bakıyoruz artık toplumsal konularda daha aktif çalışma içine girdiniz. İnşallah bu çalışmalarınız çok daha faydalı işlerle devam edecek.





Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizin sevilen simalarından birini daha kalp krizi nedeniyle kaybetmişsiniz. Bölgeniz için bizce kalp konusunda geniş kapsamlı bir tarama yaptırmanızda fayda var.

