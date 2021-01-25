KAFAMA TAKILANLAR

1. Girne Bölgesi'nde olup işi özellikle Lefkoşa ve başka bölgelerde olan memur, işçi, özel sektör çalışanı v.s. ya da başka bölgede kalıp işi Girne Bölgesi'nde olanlar sayı olarak öğrenci ve öğretmenlerden DAHA AZ mı? Yoksa onlar risk taşıyıp yaymıyor mu?

2. Online - yüzyüze meselesinin yaratacağı dengesizlik

3. Geçen haftaki Üst Kurul - Hükümet anlaşmazlığı sonrasında bu defa Hükümetin istediği, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurula söyletilmiştir bence

4. Kuruldaki saygın doktorlarımız bu şekilde karar üretmezler diye düşünüyorum. Ama onlara olan güveni de azaltıyor bu durumlar...Günah keçisi olmalarına gerek yok

(Mehmet Güneyli)



Açıklanan kararları nesini eleştiriyorsunuz onu anlayamıyorum...

Neden sadece bir bölgede vaka sayısı fazla diye bütün KKTC kapatılsın veya neden bütün okullar açılmasın? Pire için yorgan yakmaya gerek var mı? Tedbirlerin bölgesel olarak alınması ve bölgelerdeki vakalara göre tedbirlerin açıklanması hem ekonomi hem de sağlık adına en uygun ve bütün dünyada uygulanan yöntem zaten.

Ne olursa olsun en önemli görev kişisel korunma kurallarına uyarak bizlere düşüyor...

(Bahar Sancar)



Gercekten üzgünüm, covit bulaşmış herhangi biri vefat ettiğinde; 1 kisi öldü. ama şusu vardı busu vardı, çok üzüldük, bir sebep degildir. Onlar bir sayı değildir. Birimizin tanıdığı, akrabası, arkadaşı... candılar.Normallestirmek hiç değildir. Son bulaşın çoğalmasını sebebi nedir ? yılbaşında otelleri açmanın sonucu bu degil miydi? Kıbrıs küçük, herkes ya akraba ya tanıdık ya arkadaş. Eskilerin deyimiyle, herşey bize yalan gelirdi. Değilmiş. Büyüklerimizi koruyalım gençler. Onların sizler gibi uzun bir ömrü yok. Vefat edenler Nur içinde yatsın. Ailelerine sabırlar dilerim.

(Oya Erdoğdu Denizer)



“İfade özgürlüğü demokrasi için hayati önem taşır. İfade özgürlüğü, herkesin siyasi tartışmalarda yer alabilmesi ve medyanın iktidarı elinde bulunduranlardan hesap sorabilmesi anlamına gelir.” Tam da öyledir. Esra, Andreas Paraschos ve Ayşemden’in sonuna kadar yanındayız. Kendi ülkemizde bizleri geçmişin karanlık ve baskıcı dönemine geri götürmeye çalışanlar boşuna hayal kurmasın. Tarihin çarklarını geriye döndüremeyecekler.

(Okan Dağlı)



Gene başladık!

Girne bölgesindeki okullardaki tüm çocuklar online eğitime başlayacak? Okulların yeterli altyapısı var mı? Tüm çocuklar online eğitime ulaşabilecek mi?

(Yetin Arslan)



Sorumsuz siyaset!

Hem de nasıl sorumsuz...

Peki, kendilerine nasıl ‘saygı’ bekliyorlar?

Bir Başbakan, kendi başkanlığındaki bir hükümetin koyduğu kurallara, kendisi saygı duymuyorsa eğer... Bunun bir “suç” olduğunu söylesek ne olacak?

Salgın sürecinde bu sorumsuzluk nasıl affedilecek!

(Cenk Mutluyakalı)



Siyaset şiddeti önlemek, ülke sorunlarını konuşarak çözmek için vardır. Siyasetçinin tek silahı sözleridir. Sözün sustuğu/susturulduğu yerde siyaset biter, şiddet tırmanır, konuşmanın, diyalogun yerini kavga alır.

(Niyazi Ergülen)



Girne'mizin çocukları okuma yazmayı, kolej hazırlığını, okulda sosyalleşerek değil; uzaktan eğitilerek öğrenecek.. Maşallah fırsat eşitliğinize. Bir nesil heba oluyor..

(Ali Çomunoğlu)





Göstermelik tedbirlerle korona önlenemez..

Alsancak-Lapta bölgesinde tüm işyerleri kapatılmış...

Okullar tüm Girne bölgesinde kapatılmış..

Ama virüsün bulaşma odağı..Çalışanlarının büyük kısmı Girne bölgesinde ikamet eden kumarhaneler açık...

"Kandırmanın" kimseye yararı olmaz..

(Kadir Yüksel)

