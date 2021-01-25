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Sn. Ersin Tatar, son günlerde gerek BM yetkilileri gerekse İngiliz yetkilileri tarafından ülkeye sık sık ziyaretler yapılarak görüşmeler yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Beşli görüşme konusunda bir tarih verildi mi?  
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Girne bölgesinde kalan ancak Girne dışında öğrenci veya öğretmenlik görevini yerine getiren insanlarımızın ne yüz yüze eğitimden ne de online eğitimden faydalanamayacağının farkında değil misiniz? Allah kolaylık versin…
 
Sn. Ünal Üstel, bizce en kısa zamanda ülke genelinde yolların iyileştirilmesi için çalışmalara başlanılması gerek. Zira her geçen gün anayollardaki çökmeler atıyor. Sürücüler adeta yollarda dans ediyor…
 
Sn. Ali Pilli, aşıların hem Türkiye hem de AB tarafından gönderilmeye devam edilecek olması siz başta olmak üzere hükümetteki arkadaşlarınızı sevindirmiş olsa gerek. Ancak aşılamada hızlanmakta fayda var…
 
Sn. Hasan Barbaros, size ulaşan birileri Akıncılar’da bir kişinin PCR testinin pozitif olduğunu söylemiş. Ancak sizin araştırmanızda bölgede o isimde biri yaşamıyormuş. Acaba yanlış bir bilgi mi verildi? Yoksa birileri sizinle oynuyor mu dersiniz…
 
Sn. Candan Avunduk, yerli üretimi destekleme kampanyasının ülke çapına yayılması için bizce odanız üyesi üretici ve imalatçıların da harekete geçmesi şart. Bunun içinde reklama yönelmekte fayda var…
 
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