Sol direksiyon aracın ithaline nasıl izin verildi?

“Yasaya aykırı bu araçların sebep olacağı olası çarpışma ve can kayıplarında bunun hesabını kim verecek? Sizin hiç utanmanız yok mu ?!”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız ülkemizde bazı kuralların ve yasakların bile bile çiğnendiğini dile getirerek bize gönderdiği fotoğrafla isyanını paylaştı.

Ülkemizde trafiğin soldan olduğu için ülkemize sol direksiyon araç ithalinin yasak olduğunu hatırlatan vatandaşımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi sol direksiyon olan bu çimento kamyonu ve dahası bir inşaat şirketi tarafından KKTC'ye dün ithal edilmiş!. Buna nasıl göz yumuldu anlamak mümkün değil” dedi.

Vatandaşımız sol direksiyon ithalinin yasaya aykırı olmasına karşın sol direksiyon araç ithaline izin verme hakkını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya kim verdiğini sorgulayan vatandaşımız bir başka inşaat şirketine daha bu araçlardan 10 adet ithal etmesine izin verildiği iddia edildiğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşımız yetkililere seslenerek “Yasaya aykırı bu araçların sebep olacağı olası çarpışma ve can kayıplarında bunun hesabını kim verecek? Sizin hiç utanmanız yok mu ?!” diyerek sözlerini tamamladı.



