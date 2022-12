Tarihe mal olmuş iki farklı noktadan örnek vereyim.

1- Hitler tutuklandı cezaevine gönderildi. Almanya'daki ilk seçimlerde iktidara geldi.

2- Lenin RUS Çarlıgı tarafından sürgün edildi. 1 dünya savaşının ortasında Rusyaya dönüp çarlığı yok etti.

Özetle mücadelesine inananların, asla pes etmeyenlerin önünde ordular, silahlar, tanklar, toplar dursa bile nafiledir.

Zamanı gelmiştir. Ve her değişim sancılı olur. Bazen bu değişimler kanlı olur. Bazen de demokratik.

Peki şuan Türkiye'de demokrasi var mı?

Adalet, Hukuk kaldı mı?

Türkiye de bir değişim süreci başlıyor.

Bunun yansımaları elbette bizde de hissedilecektir.

Simdi Cuma namazında fotoğraf çekimi yaptıran siyasilerin, imam eli öpenlerin, zikirlere katılanların, Kraldan çok Kralcı olanlarında 180 derece dönüşüne şahitlik edeceğiz.

Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir.

(İlke Davulcu)



Ülkemizin düzelmesini bekliyorsak

bu sistemle kim isterse bakan olsun başbakan olsun

Birşey değişmez ben sen dahi olsan

Nacizhane benim görüşüm

1.Meclis kesinlikle yasa yapıcı ve denetleyici olacak .Seçim kaygısı olmayacak .Denetimde gerekirse yanlış yapanı görevden azletme yetkisine sahip olacak

2..İdare bakan veya başbakan seçimle gelecek, en fazla 2 dönem sure ile görev yapabilecek

3..Bakanlar Kurulu ve özel kalem başkan veya başbakan ile gelip gidecek

4.Müsteşar mudur liyakata göre ve sınavla olacak bürokrasiden altan gelecek

(Mehmet Büyükoğlu)



Maaşın Girne den farkı yok!

Temiz Koçanlar kazanacak!

Allengirli koçanlar SUÇLUDUR, dolandırıcıdır!

1963 işgal ve istilasına adalete, hukuğa inananlar müştereken alenen teşhis koymalıdırlar...!

Gerisi kolay:Ekonomilerin eşitlenmesine uygun ticari iklim yaratılır ve sürdürülebilirlik sağlanır.

Bu izolasyon, ulaşımsız lık, ambargolar hukuk katliamı dır, insanlık suçudur.

KC anayasal değil... BU açık ve nettir... KİMSE uyur taklidi yapmasın!

(Hasan Nihat Erduran)



Metin Feyzioğlu farkı: Eczacılar Birliği, yaşanan ilaç sıkıntısını TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştükten sonra, sağlık gündeminin baş sıralarındaki bu sorunun çözümü konusunda somut adımlar atıldığını bildiriyor... Feyzioğlu, KKTC'nin ilaçsız bırakılmayacağına dair umut veriyor... KKTC'ye ayak bastığı andan itibaren sorunlarımıza ve insanlarımıza yapıcı ve sempatik dokunuşlarıyla dikkati çekmekte olan ve her fırsatta, her yerde halkımız arasına karışan Feyzioğlu'na müteşekkir olanlarımızın sayısı dalga dalga artıyor... İyi ki bu çileli dönemde aramıza geldin Metin Feyzioğlu... Kıbrıs Türkü'nün avukatı olma yolunda etkin adımlarla ilerliyorsun... Üstün başarılar ve esenlikler sana...

(Ahmet Tolgay)



İnsana saygısı olmayan yönetim sistemine esir olmak savaşta esir olmak gibidir.

Resmen çaresizleştiriliyoruz.

KIB-TEK için 188'i arayıp arıza hakkında bilgi almak isterseniz en az 45 dk telefonda zaman harcamanız ve ilk sıradasınız diyen " takılı bırakılmış " santrala isyan ederek telefonunuzu kapatmak zorundasınız . Jeneratör sabah 9 itibarıyle calışıyor saat 15:00'te geleceği duyurulan elektrikler hala gelmedi. Saat 17:00

Kimseye ulaşıp bilgi alamazsınız.

Sahipsizlik bu olmalı.

(Emine Sütçü)