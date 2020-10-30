Sıcak hava ovada iş yapanları zorluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ekim ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının halen 30 santigrat derecelerde olması nedeniyle ovada iş yapmaya çalışan köylülerin oldukça zor saatler geçirdikleri bildirildi.



Özellikle Ekim ayının başından itibaren toplanmaya başlanan ülkemizin kara altını olarak bilinen zeytin toplama amacıyla ovaya çıkan köylüler veya diğer kişilerin aşırı sıcaklar nedeniyle birkaç saat içinde işlerini yarıda bırakıp evlerine döndükleri ifade edilmekte.

Bazı bölgelerde verimin oldukça düşük olduğu zeytin hasadında bu yıl Karpaz bölgesinde zeytin ağacı olanların yüzleri güldüğü belirtilirken, zeytin toplamak için sabah saatlerinden ovaya giden vatandaşların sadece 2-3 saat toplama yapabildikleri kaydedilmekte.

Bu arada geçmiş yıldaki verimin bu yıl olmaması özellikle kara zeytin konusunda sıkıntılar olacağı yönünde endişe olduğu bildirilmekte.



