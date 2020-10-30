banner480
banner69
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
20 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
43 0
 
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
15 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
115 0
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
96 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
81 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
24 0
banner529

Sıcak hava ovada iş yapanları zorluyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ekim ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının halen 30 santigrat derecelerde olması nedeniyle ovada iş yapmaya çalışan köylülerin oldukça zor saatler geçirdikleri bildirildi.

Sıcak hava ovada iş yapanları zorluyor
 
Özellikle Ekim ayının başından itibaren toplanmaya başlanan ülkemizin kara altını olarak bilinen zeytin toplama amacıyla ovaya çıkan köylüler veya diğer kişilerin aşırı sıcaklar nedeniyle birkaç saat içinde işlerini yarıda bırakıp evlerine döndükleri ifade edilmekte.
Bazı bölgelerde verimin oldukça düşük olduğu zeytin hasadında bu yıl Karpaz bölgesinde zeytin ağacı olanların yüzleri güldüğü belirtilirken, zeytin toplamak için sabah saatlerinden ovaya giden vatandaşların sadece 2-3 saat toplama yapabildikleri kaydedilmekte.
Bu arada geçmiş yıldaki verimin bu yıl olmaması özellikle kara zeytin konusunda sıkıntılar olacağı yönünde endişe olduğu bildirilmekte.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.