Şehir içi yolları bubi, tuzağıyla dolu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir Lefkoşa sakini vatandaşımız, Lefkoşa içinde yolların gerek yayalar gerekse bisikletliler için büyük tehlikeler içerdiğini iddia ederek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini paylaştı.

Vatandaşımız, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Lefkoşa sokaklarının da bubi tuzağı gibi tehlikelerle dolu olduğunu belirterek “Bisiklet sürücüleri ve yayalar dikkat! Lefkoşa Bakanlık ışıklarından KIBTEK istikametine giderken fotoğrafta görüldüğü gibi yol kenarında rogar kapağı yok! Geceleri yol üzerindeki sokak aydınlatmaları da çalışmadığından, beklenmedik bir kaza yasayabilirsiniz!” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Belediyelerin son aylarda ‘Temizlik ve kanalizasyon ücreti’ adı altında bir hizmet bedelini su faturalarına yansıttığına dikkat çekerek bu yüklü miktarda ücretin nereye kullanıldığını sorgulayan vatandaşımız “LTB'ye verdiğimiz 331 TL hizmet bedeli karşılığı bu olmamalı! İnsanlar fark etmeden gerek gündüz gerekse geceleyin bu ve benzeri rogar çukuruna düşerse halleri ne olur, düşünmek bile istemiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

