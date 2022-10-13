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Sebze fiyatları el yakıyor

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Sebze fiyatları el yakıyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde özellikle kış sebzelerinin yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başlamasına karşın fiyatlarının el yaktığını belirttiler.
Özellikle taze fasulye, karnabahar ve kolokas gibi sebzelerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde de bu şekilde devam etmesi durumunda kış sebzesi yiyemeyeceklerini dile getirdiler.
Bu arada daha tazesi piyasaya çıkmamasına karşın patatesin 15  - 17 TL’den satılmasının da kendilerini kaygılandırdığını belirten vatandaşlarımız, bu pahalılıkla evlerinde yemek pişemeyeceğini ifade ederek “Bir evde asgari ücretle çalışan sadece bir kişiyse o ailenin evinde ekmekten başka bir şey yenmiyordur” diyerek sitem ettiler.
 
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