Yine bir seçim yine birbirine sallamalar yine çıkar ve menfaatleri için parti aday değiştirenler .ölümüne arkandayım diyenler bir oyu ile memleketin parlamentosunu kurduğunu ima edenler. Ben asla dönek olmadım deyip sürekli parti değiştirenler sağıňı solunu kaybedenler yazıklar olsun nasıl bir çıkar menfaat varki bu kadar kıvırıyorsunuz aklım almıyor. Not: Bu tiplere çanak tutan siyasiler Allah sizi de bildiği gibi yapsın.

(Korhan Kotbas)



Tekneden sahile doğru atlarken motor pervanesine takıldı bir göçmen ve şimdi ölümle yaşam arasında direniyor.

Bir kâğıttan gemi daha Akdeniz’de eridi.

Tuz oldu.

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi (Frontex)’e göre yılın ilk yedi ayında mültecilerin Kıbrıs'a varış sayısı 14 bin 936…

İhale oyunlarının, siyasi pazarlıkların, güç ve hırs yarışlarının, onca ihtirasın ve arsızlığın bir anlamı kalmıyor, her yeni mülteci dramında…

(Cenk Mutluyakalı)



AYIP BE ! Eski Omorfolular, anma etkinlikleri düzenlediler. Vatanları, köyleri 48 yıldır, Türkiye’nin işgali altındaymış.. Kıbrıs’ın yüzde 37 sini istila ve işgal etmiş Türkiye, ama, ne AB ne de BM ona dokunmuyormuş. Konuşmacılar , hep Türkiye’yi suçlamayı sürdürken, kimsesi çıkıp da Yunanistan’ın kanlı darbesinden söz etmiyor. Türkiye’nin müdahalesinin, o melun darbenin sonucu olduğunu gözden kaçırıyorlar. 15 Temmuz 1974 de, Yunanistan, Kıbrıs’ta Makariosu devirip, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti ilan edip başına da katil Nikos Samson’u Cumhurbaşkanı olarak oturtmasaydılar, Garantör Türkiye , durup dururken, askeri müdahalede mii bulunacaktı .Bu soruyu soran yok.. Üstüne üstlük, AB BM ve İngilizi suçluyorlar. Türkiye’nin "istila ve işgaline" son vermek girişiminde bulunmuyorlarmış. Hatalarından, başlarına gelenlerden ders almayan, gerçekleri görmeye yanaşmayanlar, maalesef, işin kolayını , başkalarını itham ve suçlamayı, tercih ediyorlar.. Hal, böyle olunca da , bunlarla uzlaşmak, barışmak, kalıcı, adil, işlerlikli bir çözüm bulmak imkansızlaşıyor. Kıbrıs sorunu çıban başı tedavi edilemeyecek, yara kangrenleşecek ve feci sonuçlara neden olacak. İnşallah, aklı selim sahibi, ileriyi görebilen birileri çıkar da hem Rum halkına hem de Yunanistan’a doğru, barış ve istikrar yolunu gösterir.. Bir yandan, durmadan silahlanmayı sürdürüp, diğer yandan Türkiye’yi suçlayarak, yalan yanlış propagandalar ve disenformasyonla kazançlı çıkacaklarını zannedenler, elbet, yine düş kırıklığına uğrayacaklar, ah vah ederek zaman harcayacaklar..

(Özcan Özcanhan)



Kıbrıs Türk halkının özgürlük savaşına hiç saygınız yok mu?

İngiliz İdaresindeki Kıbrıs’ta Türk-Rum müşterek futbol federasyonu ve müşterek lig maçları vardı.

Ta ki Türkler sahalardan atıldı ve stadyumların kapılarına “Türkler ve Köpekler Giremez” pankardı asıldı. (1955)

Bunun üzerine 29 Ekim 1955 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu kuruldu ve Türklerin ayrı futbol ligi oluşturuldu. Gerek o tarihlerde gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti devrinde KTFF Dünyaca tanındı ve Uluslararası birçok maçta yerini aldı.

1963 Rum saldırılarından sonra Hristiyan Dünya Kıbrıs Türklerine sporda da ambargo koydu ve bu küçük onurlu Halk teslim olmaya zorlandı.

Hangi hakla bunu yaptılar? Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu legal ve Dünyaca tanınmıştı. Ama yaptılar ve Türkiye Futbol Federasyonu da bu çağ dışı ambargoya uydu.

Gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs Türk Yönetimleri bunun kavgasını hiç vermediler. Dünyanın bize ahlaksızca koyduğu spor ambargosu devam ediyor.

Daha önce de Türk Takımları Güneydeki Rum Takımları ile eşleşip, maç yaptılar. Şimdi de Larnaka’nın AEK takımı ile İstanbul’un Fenerbahçe takımı eşleşti ve 13 Ekim Perşembe günü Larnaka’da maç yapıyorlar.

Bize ne? Ne bekleniyor bizden?

Çocuklar top oynasın diye Rum’a teslim mi olalım? Kıbrıs Türk Halkının 144 yıllık onurlu özgürlük savaşını bir anda silelim mi? Bizim için hayatlarını vermiş olan şehitlerimize ihanet mi edelim?

(Hasan Özbaflı)