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“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”

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“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, devletin kamu alanında her yönüyle iş yapamaz durumda olduğunu iddia ederek bize gönderdiği bazı fotoğraflarla bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.
Fotoğrafta görülen madeni kabinin Lefkoşa’da Derviş Paşa Konağı’nın olduğu sokakta olduğunu belirten vatandaşlarımız “Resimlerde gördüğünüz pas içinde ve çürümekte olan bu madeni kabin, Telefon Dairesi’ne ait mahalle telefonlarının bağlantı noktalarından bir tanesidir” dediler.
Bu madeni kabinlerin içerisinde 100’lerce abonenin evine, işyerine giden telefon kablolarının toplandığı, arızaların tamir edildiği yerler olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız “Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu şekilde bir telefon kabinin içindeki kabloların durumunu siz düşünün. Bizde adsl ile internete bağlanmaya çalışalım” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
 
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