Plajlarda can kurtaran eksikliği giderilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, adamızda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların deniz sezonunu açtığını ancak bazı eksiklikler nedeniyle çekinceli olarak denize girdiklerini belirterek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Ülkemizde özellikle Mağusa – İskele arasındaki kıyı şeridinde çok güzel plajlar olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ancak bu plajlarda geçtiğimiz yıl var olan can kurtaran ekibini göremediklerini ifade ettiler.

Özellikle plajlarda yaşanabilecek boğulma tehlikesi olaylarına anında müdahale edecek can kurtaran ekiplerinin plajlar için çok önemli olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, hafta sonu gittikleri Gazimağusa bölgesi plajlarında can kurtaran göremediklerini dile getirdiler.

Bu eksikliğin kimin tarafından giderileceğini bilemediklerini ancak genelde bölgelerdeki asayişten sorumlu olan makamın belediyeler veyahut kaymakamlıklar olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız bu nedenle yetkilileri göreve davet ettiler.