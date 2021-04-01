Patates üreticisinde mantari hastalık korkusu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde üretimi yapılan sebzeler arasında en çok tüketilen ürünlerden olan patateste ilkbahar dönemi için ekilen ve boy atan patatesin bazı bölgelerde mantari hastalıklardan dolayı üreticiyi zora soktuğu bildiriliyor



Özellikle erkenci ekim yapan patates üreticilerinin bu sorunla karşı karşıya oldukları ve ilaçlama ile bunun önlemini alamadıkları için perişan oldukları kaydedildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, havaların son zamanlarda rüzgarlı olması sebebiyle mantari hastalığın daha kolay yayıldığı bildirilirken, bu konuda ziraatçilerin de şu anki zirai ilaçlardan dolayı sıkıntı yaşadıkları belirtilmekte.

