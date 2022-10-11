Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesinden bazı öğrenci velileri, ilk ve orta dereceli okullarda 2022-23 Eğitim yılının açılalı yaklaşık 1 ay olduğunu belirterek bazı ders hocalarının halen daha okullarda görevlendirilmediğini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Öğrenci velileri İskele Bekirpaşa Lisesi’nde ve İskele Evkaf TMK’da bazı sınıflarda halen öğretmen eksikliği olduğunu ve bu nedenle öğrencilerin ders yapmadan gün geçirdiğini iddia ederek Eğitim Bakanlığı’nın neden öğretmen görevlendirmesi yapmadığını sorguladılar.

Geçtiğimiz yıl yine bazı derslerin öğretmenlerinin ilk sınavların sonrasında göreve başladığını bu nedenle de öğrencilerin çok eksiği olduğunu ifade eden öğrenci velileri “Öğretmen eksikleri dönem sonunda belli olmasına karşın 3 ay boyunca bu kadroların doldurulması için neden bir çalışma yapılmaz anlamak mümkün değil. Bu öğrencilerin merkezdeki öğrencilerden farkları nedir. Onlarında eğitim alma hakları yok mu?” diye sorgulayarak Bakanlığı bu konuda göreve davet ettiler.



