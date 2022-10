Liyakatsız ellerde, bu ülke üreticisi ayakta kalsın diye kurulan tüm kurumlar yerle bir oluyor. Şimdi hayat daha pahalı, üretim ise yerle bir...

Koop- Süt...

Kıb- Tek...

Şeker Sigorta'ya yapılmak istenen...

İyi yönetim talebinden asla taviz verilmemeli.

Aksi...

İşte Güngör çöplüğü... Adanın her tarafının aynası...

(Hüseyin Ekmekçi)



Ne zaman ki sözde ”omorfo işgal günü”törenlerine en az Lefkoşa yerine Lefkoşe denildiği için verdiğimiz tepki kadar tepki veririz işte o zaman Kıbrıs Türkü bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır. Aksi durumda zaten bir, bütün olmadığımız ve ayni duyguları hissetmediğimiz için var olamayacağız.

(Dimağ Çağıner)



BİR UYARI

Vatandaş endişeli.

Ülkenin her türlü kanunsuzluk ve kaçakçılık merkezine dönüştüğü yönünde kuşkular var.

Basın sık sık bu konuları işliyor.

Tüm bu konuşulanlar devleti yönetenler için önemli bir uyarı sistemi gibi algılanmalı bu algıya göre de politikalar gerçekleştirilmelidir.

KKTC nin kanunsuzluk ve kaçakçılık ile gündeme gelmesi dıştan gelecek sürdürülebilir yatırımlar için iyi bir gösterge olmadığı gibi ülkenin bu gidişatı ile uluslararası kural koyucuların beliri bir zaman sonra bizleri ne gibi yaptırımlara zorlayacağı da belirsiz bir hale dönüşmektedir.

Hatırlanacağı gibi 2003 yılında KKTC kara para aklayan ülkeler kapsamına alınmış bankacılık sektörü de bundan büyük ölçüde sıkıntı yaşamıştı. 2004-2006 yılları arasında verilen büyük çabalar sonucu KKTC bu kapsamdan çıkarılmış ve sıkıntı ortadan kalkmıştır.

Ancak yukarıda değindiğim gibi eğer halk bugünün KKTC sini kanunsuzluk ve kaçakçılık ülkesi olarak algılamaya başlamışsa , dıştan bakan kural koyucuların nasıl davranacaklarını tahmin edebiliyorum.

Türkiye Cumhuriyetinde ve KKTC nde 2000 li yılların başında finansal sektör büyük bir kriz yaşamış, birçok banka kapılarını kapamış ve tasfiye sürecine girmiş, vatandaşlar mağdur olmuş ve finansal sektöre olan güven sıfıra inmiştir.

Bu büyük krizden çıkş bankacılık sektörünü yasal düzennlemelerle sıkı kontrol altına almakla mümkün olmuştur.

Gerek Türkiyede gerekse KKTC nde geçirilen Bankacılık Yasaları ve bunlara dayalı olarak çıkarılan tebliğler bankacılığın etkin gözetimini ve sağlıklı gelişmesini sağlamıştır.

KKTC Merkez Bankası Bankacılık Yasası ve buna bağlı düzenlemeleri eksiksiz ve taviz vermeden uygulamak sureti ile bankacılık sektöründe finansal güven oluşmuştur.

KKTC nin bugün yaşanan kuralsızlıklar nedeni ile bir süre sonra finansal sistem açısından sıkıntıya girme riski gittikçe artmaktadır.

KKTC Merkez Bankası etkin gözetim görevi yürtüp kuralları takip etse de hükümetlerin rahatlığına karşı birşey yapamayacak durumdadır.

Bu nedenle bazı sektörlerin etkili bir denetim altına alınması gerekmektedir.

Bugün ekonomiye can simidi gibi görünen ve canlılık yaratan kayıt dışı ekonominin sürdürülebilir olmadığı ve bir yerden durması halinde büyük çöküş yaşanabileceğini de dikkate alarak sürdürülebilir bir ekonomik yapının dikkate alınması gereklidir.

Daha önce de belirttiğim gibi kural koyucuların herhangi bir zamanda getirebilecekleri sınırlamalar kayıt dışı ekonomiyi besleyen kaynakların başka ülkelere gitmelerine neden olabilecektir.

Bu nedenle geç olmadan tüm ekonominin kayıt altına alınması için bir yol haritası çizilmelidir.

(Derviş Kemal Deniz)