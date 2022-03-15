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Öğrenciler yağmur çamur altında LAÜ servisini bekliyor

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Ülkemizin batısındaki büyük yerleşim birimlerinden Güzelyurt’tan gazetemize ulaşan bazı üniversite öğrencileri sitemlerini dile getirerek dertlerini paylaştılar.

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Öğrenciler yağmur çamur altında LAÜ servisini bekliyor

Güzelyurt muhabirimiz Niyazi Ergülen’e şikayetlerini aktaran LAÜ öğrencisi bazı üniversiteliler Güzelyurt Terminal karşısında otobüs servisini bekleyen öğrencilerin her yağmurlu hava olduğunda ıslandıklarını ifade ettiler.
Belediyeden bu durak olarak bekledikleri yere bir üstü kapalı durak yapılmasını isteyen öğrenciler bunun zor olmadığını dile getirdiler.
Lefke’den gelen her saat başı LAÜ otobüsü öğrencileri alıp, LAÜ’ye götürüp geri getirdiğini söyleyen öğrenciler “Belediye acil buraya üstü kapalı bir durak yapmalı. Zira LAÜ otobüs servisi terminale giremez terminalden öğrencileri alamaz” diyerek şikayetlerini paylaştılar.
Bir durak yapmanın ne kadar bir maliyeti olduğunu sorgulayan öğrenciler, “İstenilse bir banka bile buraya bir durak yapabilir. Ancak herşey biraz zorlamayla oluyor buralarda” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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