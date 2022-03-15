banner762
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
27 0
18 0
 
513 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
60 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
253 0
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
17 0
banner797
banner794

“1955 yılından kalan yasaya el atın artık”

banner476

banner714
“1955 yılından kalan yasaya el atın artık”
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç sahipleri, yeni hükümetten bazı beklentileri olduğunu dile getirerek bu beklentilerini bizler aracılığıyla paylaştılar.
Araç kayıt ve ehliyetlerle ilgili yasanın çok eski olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “1955 yılından kalan yasaya el atın artık” diyerek yetkililere çağrı yaptılar.
Bize gönderdikleri fotoğraflarla biri kamyon diğeri fotoğrafta görüldüğü gibi van tipi araç olduğunu belirten vatandaşlarımız ”Bu iki araç da kamyon ehliyeti gerektiriyor. Çünkü küçük olan 2032 kilodan ağırmış 
Dünyada ehliyetler araçların taşıyabileceği yüke göre sınıflandırılıyor.. Daha da komiği aynı arabanın 4 kapılı olanı kilosu hem de çok daha fazla olmasına rağmen D sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor” diyerek bu duruma tepkilerini bizlerle paylaştılar.
Yeni göreve gelen hükümete çağrı yapan vatandaşlarımız bu durumu düzeltmelerini isteyerek, artık dünya gibi standartlara uygun hareket etmek gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.