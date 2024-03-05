“Neden insanlar, bu trafik çilesini çekmek zorunda?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız son günlerde Lefkoşa’da bir iş için sabah saatlerinde Lefkoşa’ya gitmek zorunda kaldığını ancak fotoğrafta görülen trafiğin kendisini adeta çıldırttığını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Mağusa'dan Lefkoşa'ya her gün sabah işe veya okula gitmek zorunda olan insanlar, bu trafik çilesini çekmek zorunda. Niye? Çünkü saçma sapan bir ülkede yaşarık. Adına başkent denilen şehrin sadece bir tane girişi olması kadar aptalca bir şey olamaz...” diyerek bu sorunun ülkede hem enerji kaybına hem de zaman kaybına mal olduğunu ifade etti.

Yıllardır bu yolu kullanan kişilerin hem sabah saatlerinde hem de iş çıkışlarında çok sıkıntı yaşadığını dike getiren vatandaşımız “Alternatif yol yapmak bu kadar mı zor?? Evet zor!! Bu ülkeyi yönetenler ile zordan öte, imkansız....” diyerek isyanını dile getirdi.

Geçmişte Haspolat bölgesinden Lefkoşa’ya giden bir yol olduğunu dile getiren vatandaşımız, bu yolun neden trafiğe açılmadığını sorgulayarak yetkilileri göreve davet etti.

