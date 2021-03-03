banner583
banner590
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
10 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
90 0
 
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
23 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
27 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
37 0
73 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
109 0
banner529
banner570

Bu trafik ne zaman düzene girecek?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ederek, özellikle şehir içlerinde trafiğin yoğunluğunun azaltılması için bazı çözüm önerilerinde bulundular.

Bu trafik ne zaman düzene girecek?

Özellikle büyük vasıtalar yüzünden olan kazalar nedeniyle yollarda sürücülerin korku dolu anlar yaşadıklarını ayrıca sabahları yolların adeta felç olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, büyük vasıtalarla ilgili özellikle sabahları için önlem alınması gerektiğini belirtiler.
Sabah saatlerinde yollarda memurların, işçilerin, okullara giden öğrencilerin oluşu nedeniyle yoğunluğun arttığını söyleyen vatandaşlarımız, bir de büyük vasıtaların oluşu nedeniyle yolların adeta felç olduğunu vurguladılar.
Özellikle ağır vasıtaların farklı saatlerde trafiğe almanın daha iyi olacağını savunan vatandaşlarımız, mesai başlangıçları ve mesai sonlarında trafiğin yoğunluğunu azaltmanın şart olduğunu vurguladılar.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.