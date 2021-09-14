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Mutfakta yangın büyüyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son zamanlarda kazançlarıyla giderlerinin arasında farkın açılmaya başladığını belirterek, bu şekilde giderse ülkede yeni krizlerin kaçınılmaz olduğunu söylediler.

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Mutfakta yangın büyüyor

Özellikle özel sektör çalışanlarının aldıkları maaşlarla mutfak masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu nedenle sürekli olarak kredi kartlarıyla alışverişe yöneldiklerini ve bu nedenle borç yüklerinin büyüdüğünü kaydettiler.
Bu gidişatın ilerleyen zamanlarda 2000’li yılların başında yaşanan bankalar krizi gibi bir krizi yaşatacağı ihtimalini güçlendirdiğini iddia eden vatandaşlarımız, devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini belirttiler. Son olarak ekmeğe yapılan zammın oldukça yüksek olduğunu onun öncesinde ise tüp gaz zammı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız bu zamlarla mutfağını harcamasının gün geçtikçe arttığını kaydettiler.
“Bir ailenin günlük mutfak harcaması neredeyse 150 TL’yi buldu. Yani aylık bir asgari ücret tutarında harcama mutfağa gitmekte” diyen vatandaşlarımız mutfakta yangının büyümeye devam ettiğini dile getirdiler.
 
 
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