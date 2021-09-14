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“Lefkoşa’nın göbeğinde böyle görüntüler olmamalı”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı velilerimiz, Lefkoşa’nın en fazla sporcunun kullandığı yerlerden biri olan Çağlayan bölgesindeki Yusuf Kaptan sahasının etrafının içler açısı olduğunu dile getirerek sitem ettiler.

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“Lefkoşa’nın göbeğinde böyle görüntüler olmamalı”

İşletmesi Yenicami Spor Kulübü tarafından yapılan Yusuf Kaptan Sahası’nın etrafının idrar kokusundan geçilmediğini, her yerde pet şişelerin, cam kırıklarının ve hatta bira tenekeleriyle dolduğunu ifade eden duyarlı velilerimiz “Çocuklarımızı buraya sportif faaliyetlerde bulunmaları için getiriyoruz. Ancak ansızın bir hastalık kapmalarından veya başlarına kötü bir kaza gelmesinden korkuyoruz” dediler.
Bu bölgeye düzgün tuvaletler yapılması gerektiğini, etrafta çöp bidonlarının çoğaltılması gerektiğini söyleyen duyarlı velilerimiz “En önemlisi ise burada spor yapan veya dinlenen kişilerin etrafa çöp veya molozlarını bırakmaması gerekiyor. Lefkoşa’nın göbeğinde böyle görüntüler olmamalı. Bu görüntüler bir spor alanına yakışmıyor” dediler.
Yetkilerin buraya biraz daha önem vermesini beklediklerini söyleyen vatandaşlarımız, çocuklara da etrafa çöp atmama konusunda eğitim verilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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