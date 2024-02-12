Metehan işkence kapısına döndü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Şubat ayı ile birlikte okulların tatile girmesi sonrasında birçok vatandaşın Güney Kıbrıs’a ailece geçmek için önce seyrüsefer sonra sigorta çıkarmak amacıyla Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nı kullanmak zorunda kaldığını belirterek bu nedenle de oluşan yoğunluktan dolayı adeta bu kapının işkence kapısı olduğuna vurgu yaptılar.

Özellikle Rum tarafının halen daha iki geçiş noktası ile geçişlere izin vermesinin bu sıkıntıyı büyüttüğünü iddia eden vatandaşlarımız “Adamlar ne bize, ne da bize gelene tahammül edemez. Ruma Metehan’dan geçiş için tam 1 saatte yolu yarıladık. Türk tarafı gidiş geliş 3’er geçiş noktası yapmasına karşın Rum’da 2 olduğu için gidişte bizim 3 geçiş da kaosa dönüşüyor” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Kuzey’den geçerken geçiş kapı sayısının artırılırken, Güney’de geçiş kapısı artırılmaması nedeniyle yığılmanın arttığını söyleyen vatandaşlarımız, kaybedilen zaman yanında boşa giden yakıtın ise işin çabası olduğunu ayrıca sinirlerin ise alt üst olduğunu sözlerine eklediler.

