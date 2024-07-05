Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Azerbaycan ziyaretinizde önemli gelişmelerin yaşanacağı konusunda bilgiler aldık. İnşallah KKTC’yle ticaret konusunda önemli adımlar atılır. Kolay gelsin…



Sn. Olgun Amcaoğlu, yapılacak olan UBP kurultayında siz de başkanlığa aday olduğunuzu açıklayarak Ünal Üstel’le yolları ayırmışsınız. Acaba bu kararı almanızda ne etkili oldu?



Sn. Fikri Ataoğlu, 25 yıl önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden inşaatı konusunda ikinci etap çalışmalarını başlatmışsınız. Hayırlısı olsun. İnşallah 1 yıl içinde yeni bir tiyatro binasına kavuşuruz…



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri olarak partinizin yaklaşan kurultayı öncesinde aday enflasyonu yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti içindeki bu yarış umarız parti dışına taşmaz…



Sn. Hüseyin Paşa, Haziran ayında gelen elektrik faturalarının yüklü gelmesinin sebebini tüketimin artmasına bağladınız. Ama bu sıcak havalarda insanlar serinlemek için klima çalıştırmak yerine hurma dalı mı sallayacaktı…



Sn. Koral Bozkurt, 1 ay önce iş yoğunluğunuz nedeniyle başkan adayı olmayacağınızı söylerken, şimdi yeniden başkanlık görevine soyunmanız, kendi kendinizle çelişmenize sebep oldu. Ama camiaya sahip çıkmanız önemli…

