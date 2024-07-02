Mesajınız var

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Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
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İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
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Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
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YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
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Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
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Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
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Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
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Sn. Hüseyin Çavuş, Temmuz ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde halen daha arpa ve buğday alımlarının başlamaması üreticilerin moralini bozuyor. Fiyatı belirlemek bu kadar zor olmasa gerek. Kolay gelsin…
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin cenaze töreninde sizi gördük. Ancak moralinizin oldukça bozuk olduğu gözden kaçmadı. Anlaşılan Muhittin beyin vefatı sizi deriden üzdü… 
 
Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı olarak 1,7 milyar TL’lik bir borçlanmaya gitmiş. Herhalde asgari ücretin artmasıyla birlikte maaşların da artması dolayısıyla bu borçlanmaya gidildi…
 
Sn. Süleyman Uluçay, Cuma akşamı yapılan tiyatro gösterimi sonrasında konuk sanatçıları Mağusa’nın en leziz mekanında ağırlamışsınız. Afiyetler olsun diyelim…
 
Sn. Yıltan Taşcı, size göre İspanya veya Almanya şampiyon olacak. Ancak bir sürpriz olursa hiç şaşmayın. Özellikle de İsviçre’den…
 
Sn. Hasan Sertoğlu, hafta sonu yapılan KTFF Mali Genel Kurulu’nda kulüplerin getirdiği tüzük değişikliğiyle başkanın görev sürelerinin 2 dönemle kısıtlı olması maddesi değiştirilmiş. Anlaşılan kulüpler sizin yönetiminizden memnun…
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