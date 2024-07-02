Mesajınız var

Sn. Hüseyin Çavuş, Temmuz ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde halen daha arpa ve buğday alımlarının başlamaması üreticilerin moralini bozuyor. Fiyatı belirlemek bu kadar zor olmasa gerek. Kolay gelsin…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin cenaze töreninde sizi gördük. Ancak moralinizin oldukça bozuk olduğu gözden kaçmadı. Anlaşılan Muhittin beyin vefatı sizi deriden üzdü…



Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı olarak 1,7 milyar TL’lik bir borçlanmaya gitmiş. Herhalde asgari ücretin artmasıyla birlikte maaşların da artması dolayısıyla bu borçlanmaya gidildi…



Sn. Süleyman Uluçay, Cuma akşamı yapılan tiyatro gösterimi sonrasında konuk sanatçıları Mağusa’nın en leziz mekanında ağırlamışsınız. Afiyetler olsun diyelim…



Sn. Yıltan Taşcı, size göre İspanya veya Almanya şampiyon olacak. Ancak bir sürpriz olursa hiç şaşmayın. Özellikle de İsviçre’den…



Sn. Hasan Sertoğlu, hafta sonu yapılan KTFF Mali Genel Kurulu’nda kulüplerin getirdiği tüzük değişikliğiyle başkanın görev sürelerinin 2 dönemle kısıtlı olması maddesi değiştirilmiş. Anlaşılan kulüpler sizin yönetiminizden memnun…