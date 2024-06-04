Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, hangi ara Sakarya’ya gittiniz anlamadık vallahi. Daha Pazar günü festivalleri geziyordunuz. Bu enerjinize hayran kalmamak mümkün değil vallahi…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin 15 gün önce belirlendiği miktardan 120 TL düşmesi vatandaşı oldukça gerdi. Sizce 120 TL’lik bir düşüş işverene ne kazandıracak?



Sn. Erhan Arıklı, eski havalimanı terminalinin bir otele dönüştürülmesi ile ilgili ısrarınızı anlayamadık. Otel yerine bir hastaneye dönüştürülse çok daha faydalı olmayacak mı? Anlaşılan siz olayı ekonomik olarak düşünüyorsunuz…



Sn. Kudret Özersay, iktidarda olduğunuz dönemde partinizin bakanlarından Tolga Atakan’ın sürüş ehliyetlerinin güvensizliğini tespit etmesi sonrasında başlattığı çalışmalar yeni hükümetle durdurulunca, şimdilerde yaşanan sahte ehliyet olayının yaşanması da kaçınılmaz oldu değil mi…



Sn. Evrim Kamalı, dediğiniz gibi Jose Mourinho’nun Türkiye’ye gelmesinde Aziz Yıldırım’dan çok daha önce Ali Koç bir girişim yapmış olsa gerek. Zira Mourinho bir gecede ikna olacak bir adam değil sanki…



Sn. Narin Ferdi Şefik, emeklilik sonrasında faal olmaya devam ediyormuşsunuz. Eee sizin gibi neredeyse günün 12 saatini çalışarak geçiren bir kişinin bir anda durması zordur…



