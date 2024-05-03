Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yapılacak olan genişletme çalışmaları konusunda SPA polisiyle de bir istişare yapılmış mı acaba? Allah kolaylık versin…



Sn. Fikri Ataoğlu, sesinizin oldukça güzel olduğunu söylediğiniz ‘yemen’ türküsüyle öğrenmiş bulunduk. Ama bu kadar efkarlanmanıza sebep olan durum nedir merak ettik doğrusu…



Sn. Hakan Dinçyürek, Girne bölgesindeki yeni hastanenin bitirilmek üzere olması çok güzel bir gelişme. Kısa süre içinde tamamlanıp teçhizatları da yerleştirilirse Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yükü hafifleyecektir…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizdeki İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri son günlerde sürücülerin canını yakmaya devam ediyormuş. Her çemberde bir polis radarı olması sürücüleri bıktırmış. Bu konuda bir uyarı yapasınız fena olmayacak…



Sn. Hüseyin Ummanel, Mormenekşe Enginar Festivali sonrasında dinlenmek için soluğu Karpaz’daki evinizde alacakmışsınız. Eee emekliliğin tadını çıkarmak için en güzel yer bizce de Karpazdır..



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Akçay Muhtarlığı ile yaptığınız ortak çalışmalar sonucunda hazır hale gelen cimnastik salonunu açılışına hazırlanıyormuşsunuz. Acaba sırada neresi var?

