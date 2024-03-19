Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün partinizin gerçekleştirdiği Akademi çalışmasında söylediğiniz ‘içinizdeki çürük elmaları ayıklama’ gerçekleştiği takdirde partinizde büyük bir değişim olacaktır. Allah size kolaylık versin…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım sektörüne 2024-25 yıllarında desteği ikiye katlamışsınız. Gelişen dünyada tarımsız bir yaşam zor olduğunu ülke olarak anlamışsak çok önemli bir mesafe kat etmişizdir. Ancak her geçen gün verimli araziler inşaat alanı oluyor farkındasınız herhalde…
 
Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak yatırımlara devam ediyorsunuz.  Umarız yakında devlet hastanelerindeki doktor ve hemşire sayılarını da artıracak çalışmalar yapılır…
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak başlattığınız ‘Siyaset Akademisi’ çalıştayına katılım oldukça yoğun görünüyor. Acaba ilk hafta kaç kişi bu çalıştaya katıldı?
 
Sn. Hasan Sertoğlu, futbol liglerimizde son haftalara doğru ilerledikçe saha içi ve tribünlerde şiddet olaylarının artış gösterdiği gözden kaçmıyor. Bu konuda spor kamuoyuna bir uyarıda bulunmanızda fayda var diyoruz…
 
Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kanalizasyon alt yapısı için yeni çalışmalar başlamış. Kanalizasyon altyapısı hedefiniz olan yüzde 90 seviyesine çıkarmak için size ve çalışanlara Allah kolaylık versin diyoruz…
 
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