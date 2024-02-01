Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel oluşması nedeniyle zor anlar yaşanmasına karşın, hükümet olarak gerekli koordinasyonu yaparak müdahaleleri yerinde yapmanız çok büyük sorunlar yaşanmasının önüne geçti. Koordineli çalışmak bir kez daha önemini gösterdi.





Sn. Dursun Oğuz, özellikle Mesarya bölgesinin doğusunda etkili olan yağmurlar nedeniyle oluşan sel suları keşke bir gölette toplansaydı. Mesarya’nın doğusu için bir gölet oluşturulursa çok faydalı olabilir.



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizin duayen turizm yatırımcılarından olan Erdem Oskar’ın vefatı turizm sektörünü üzüntüye boğdu. Acaba onun fikirlerinden yararlanma şansınız oldu mu?



Sn. Erhan Arıklı, partinizde yaklaşan kurultay öncesinde elinizdeki kozları oynayarak size rakip olabilecek partililere gözdağı vermeye çalışıyormuşsunuz. Ama Talip bey adaylık konusunda kararlı gibi.



Sn. Umut Öksüz, Eczacılar Birliği olarak dün sizin de imza koyduğunuz ilaca ulaşma konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması amaçlı protokol bir nebze olsun rahatlama sağlayacak mı? Özellikle vatandaşın çilesi biter mi diyorsunuz?



Sn. Fehmi Oktay, ülkemizde son günlerde görülen yağışlı hava tarzı bir hava önümüzdeki günlerde görülme ihtimali nedir? Herhalde bu sezon için böyle etkili bir yağışı bir daha zor görürüz.

