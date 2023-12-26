Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, sosyal medyada dönen rüşvet iddialarıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmanızda fayda var. Zira iddialar oldukça ciddi iddialar.
 
 
Sn. Hakan Dinçyürek, ülkeye gelen ilaçların yeniden % 25 oranında zamlandığı bildiriliyor. Anlaşılan artık vatandaş ilaçta kullanamayacak ve ölümü bekleyecek.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilköğretim ve orta eğitimde ilk dönemin son ayına giriliyor. Okullarda öğretmen ve müdür eksiklikleri halen giderilmemiş. Birçok öğretmenin emekli olması nedeniyle boşalan yerlere görevlendirmeler çok geç yapılması nedeniyle öğrenciler büyük kayıp yaşıyormuş. Bunun sebebi ne?
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’ye ‘Kayıp Otobüs Anıtı’ yapımı için çalımalar başlamış. Keşke bu çalışma yıllar öncesinden yapılmış olsaydı. Neyse inşallah kısa zamanda bitirilerek hizmete açılır.
 
Sn. Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. Kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere tüm çalışan ve emeği geçenleri kutluyoruz. Daha nice 60 yıllara diyoruz.

Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak artık av zamanlarıyla ile ilgili bir çalışma yaparak gerek ince av zamanlarını gerekse büyük av zamanlarını kısaltmanızda fayda var. Zira daha büyük avın bitmesine 2 hafta olmasına karşın avcılar cikla avına başladı bile.
 

 
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