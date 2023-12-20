Mesajınız var

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
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Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
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Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
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Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
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Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
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''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
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Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’a 2023’ün başından bugüne kadar gelen turist sayısı 4 milyona yaklaşmış. Ülkemize gelen turist sayısı acaba ne oldu? 1 Milyon hedefini aşmış olsak gerek değil mi?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek’in AKSA’ya borç yükü yine 1,2 Milyar TL’yi aşmış. Bu kadar borç birikmesinin sebebi nedir? Kıb-Tek’in tahsilatı mı zayıf? Yoksa sırtındaki yük kendine göre çok mu ağır dersiniz?
 
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığınız konuşmada Sosyal Sigortalıların ilaç alımları için yeni uygulamanın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylediniz. Ancak Ekim ayından beridir hep ay sonu yeni uygulamanın devreye gireceğini söyleyip duruyorsunuz.
 
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Spor Kulübü’nde önce teknik direktör sonra da asbaşkanın istifası kulüpte bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Herhalde düzeltmek yine size düşecek.
 
Sn. Erbay Gönelli, futbolculuk ve antrenörlük hayatınızı kaleme aldığınız kitabınızı önceki akşam yaptığınız tanıtım gecesiyle yayın hayatına sunmuşsunuz. En kısa zamanda bize de ulaştırırsanız çok memnun oluruz.
 
 
Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği ile Tarım Araştırma Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu eğitim çalışmalarının bu yılki ilk durağı köyünüz Alaniçi olmuş. Katılımı nasıl buldunuz?
 
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