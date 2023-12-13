Mesajınız var

Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, doktor ve eczacılar Kasım ayı başından beridir yapılacak olan yeni sistemi bekliyorlar. Bir haftaya kadar hazır dediğiniz çalışma yaklaşık 1,5 aydır bitmedi. Biraz bu işin üzerine gitmenizde fayda var.





Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanında elektrik sorunlarının giderilememesi nedeniyle sürekli problemler yaşanıyor. Ancak siz bunun bir sabotaj olduğunu iddia ediyorsunuz. Bunun önüne geçmeniz için kamera sistemi şart herhalde.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda ilk dönemin sonuna doğru ilerlemeye başlanırken, birçok okulda sınıf problemleri halen giderilemedi. Bu arada yapılan prefabrik sınıflar ilk yağmurlarda sular altında kalınca öğrenciler ve veliler isyanda. Ancak sizden ses seda yok.



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak geride kalan 1 yıllık süreç sonunda artık önünüzü görmeye başladığınızı söylediniz. Bölge için planlanan bir önemli yatırım var mı?



Sn. Ali Karavezirler, takımınız Cihangir’in ilk devrenin son üç haftasına girilirken liderliğini sürdürmesi herhalde sizi oldukça keyiflendiriyor. Bu arada bölgeniz takımlarından Değirmenlik’in de lider olması herhalde bir tesadüf değil.



Sn. Hasan Sertoğlu, Türkiye’de yaşanan hakemi darp olayı sonrasında yaptığınız açıklama çok yerinde. Ancak kulüp yöneticileriyle ve hakemlerle bir araya gelerek biraz uyarmanızda fayda var. Zira ülkemizde de bu tür olaylar her an yaşanabilir.

