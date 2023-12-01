Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, ordumuzun Metehan bölgesinde ara bölgedeki bir binaya gözetleyici kamera koyduğu yönünde Rum tarafının iddiaları ile ilgili size gelen bilgi ne yönde?



Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tatar nüfusumuz ile ilgili bir rakam verdi. Acaba bu rakam doğru bir rakam mı? Bizce kısa zamanda bir genel nüfus sayımı yapılması şart.



Sn. Olgun Amcaoğlu, elektrik zammı herhalde bundan sonraki her ay ritüelleşmiş şekilde devam edecek gibi görünüyor. Zira döviz kurlarıyla bağlantılı akaryakıt alımları devam ediyor.



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, AB ile iyi ilişkileriniz Gönyeli Belediyesi’ne de yansımışa benziyor. En kısa zamanda Gönyeli’nin modern bir kent haline döneceği sinyalleri alıyoruz. Kolay gelsin.



Sn. Hasan Hüda Ecer, takımınız Galatasaray’ın konuk ettiği Manchester United karşısında beraberlikle sahadan ayrılması sizi memnun etti mi? Son maçta Kopenhag karşısında galibiyet gelir mi dersiniz?



Sn. Kudret Özersay, Elektrik Kurumu’nun zarara uğratıldığı yönündeki şikayetiniz üzerine dün poliste ifade vermeniz, bir araştırmanın başladığını gösteriyor. Umarız bu konuda suçlular ortaya çıkar ve cezalandırılır.



